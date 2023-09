Als we niet uitkijken, ligt ons hele bestaan straks in de handen van keizer Musk

Deze column begint met een Twitter-akkevietje, maar zal uitmonden in een waarschuwing tegen de Heerser van het Heelal. Inderdaad: Elon Musk. Mocht dit ironisch klinken, dan is dat volstrekt niet de bedoeling.

Het akkevietje betrof een interactie tussen mij en het ‘Twitterteam’, en eigenlijk was het ernstiger dan dat. Ik had in een column geschreven dat de zorg in Nederland wankelt, en kreeg daarop via Twitter (geen ge-X hier) de volgende reactie: “Wat wankelt er niet als de joodse krachten het voor het zeggen hebben. Trouw weet daar alles van als doorgeefluik van die valse mentaliteit.”

In het algemeen negeer ik haatdragende respons, maar dit was antisemitisme van het onzuiverste water, het leek me goed dat te rapporteren, zodat Twitter maatregelen kon treffen. Maar het Twitterteam meldde me geen overschrijding van de regels te hebben vastgesteld – het is blijkbaar oké op deze wijze over Joden te spreken.

Ik kan niet bewijzen dat deze laconieke of laffe reactie te wijten is aan het feit dat Twitter sinds vorig jaar bezit is van Elon Musk, maar aanwijzingen zijn er genoeg. Musk heeft direct na zijn overname van Twitter een groot deel van het personeel de laan uitgestuurd, ook ‘moderators’ die de ernstigste vuiligheid moesten filteren. Bovendien afficheert hij zichzelf als een ‘absolutist van de vrije meningsuiting’: het riool is hem niet snel te smerig. Op dit moment is hij verwikkeld in een conflict met de Anti-Defamation League (ADL) in de VS, een club die antisemitisme aan de kaak stelt. Hij dreigde de ADL al eens voor de rechter te slepen, omdat het blootleggen van haattweets adverteerders afschrikt.

De hand van Musk, die zich ook gretig keert tegen ‘woke’, is niet alleen zichtbaar als het om antisemitisme gaat. Onderzoek in opdracht van de Europese Commissie wijst uit dat Twitter een grote rol heeft gespeeld in de verspreiding van anti-Oekraïense propaganda vanuit Rusland. Dit nam drastisch toe na de komst van Musk, die Kremlin-accounts vrij baan gaf onder het cynische motto ‘al het nieuws is tot op zekere hoogte propaganda’.

Hoe groot de macht van één man kan zijn, blijkt op nog griezeliger wijze als je ziet welke rol Musk speelt in de Oekraïne-oorlog zelf. Met zijn mobiele internet-systeem Starlink voorziet hij het Oekraïense leger van een onmisbaar communicatiemiddel, waarvoor de Amerikaanse regering betaalt. Dat is mooi, maar een recent stuk in The New Yorker laat zien hoe Musk zijn positie misbruikte door te jojoën met het bereik van Starlink en zich – na contact met Poetin – op te werpen als bemiddelaar, waarbij hij grote delen van Oekraïne aan Rusland wilde toebedelen. Rond Taiwan deed hij een vergelijkbaar voorstel, nadat hij in China – waar hij grote belangen heeft – als een koning was ontvangen.

Hij is als rijkste man van de wereld inderdaad een koning, zo geen keizer: ongekozen, maar oppermachtig. Ook in de wedloop om de ruimte speelt hij een hoofdrol, en hij ambieert hetzelfde bij de ontwikkeling van AI, artificiële intelligentie. Daarbij is zijn doel ‘het begrijpen van het ware karakter van het universum’. Onze democratieën hebben al te veel weggegeven, als we niet uitkijken, ligt ons hele bestaan straks in zijn handen, of in die van een soortgelijke messias.