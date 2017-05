Als voetbal zo zwaar op de hand kan zijn, is het misschien ook wel wat voor mij

Vanuit mijn kamer zag ik met een schuin oog de straten van de Bloemhof-buurt, terwijl ik intussen via Uitzending Gemist naar ‘Andere tijden’ keek, met daarin diezelfde straten.

Het tv-programma was in Feijenoord neergestreken om de historische wortels van de aanstaande kampioen van Nederland te laten zien; Feyenoord, met een ‘y’, werd hier in 1908 geboren. Er moest nog even gewonnen worden van stadsgenoot Excelsior, maar dat was een formaliteit. Voor de scholen was alvast geregeld dat ze hun leerlingen vandaag naar de huldiging mochten laten gaan; er was sprake van een officiële ‘gewichtige aangelegenheid’.

Mij leek het als beginnend inwoner van Feijenoord geheel terecht dat we kampioen zouden worden, al had ik daar verder part noch deel aan en interesseert voetbal me eigenlijk niets. Maar ik vond het mooi om de oude beelden van mijn wijk te zien en de verhalen te horen die verklaarden waar de proletarische strijdbaarheid van de club vandaan kwam, al overheerste de weemoed. Met het voetbal ging het goed, we werden immers kampioen, maar van de trotse volkswijk was niet veel meer over. Gerard Cox zong over ‘Een onbewoonbaar erfdeel van een uitgewoonde eeuw’, we kregen beelden te zien van ‘rassenrellen’ uit 1972, het woord ‘verpaupering’ viel, en ja, ook de term ‘allochtoon’.

Ik moet zeggen: qua lijden stelde het niet teleur. Maar de schoonheid ontbrak

Als ik het goed begreep is het stoere DNA van Feyenoord na de Europese successen van de jaren zeventig de Maas overgestoken. De club belichaamt sindsdien niet meer alleen Zuid (waar Feijenoord deel van uitmaakt), maar de hele stad, enclaves daargelaten als Kralingen, de thuisbasis van het onbetekenende Excelsior. Dus wat kon ik bij wijze van inburgering beter doen dan juichen voor het team dat na achttien jaar hunkeren weer landskampioen zou worden? Juichen is sowieso goed, schreef collega en Feyenoord-aanbidder Adri Vermaat een paar jaar geleden in deze krant: “Het werkt bevrijdend en houdt gewrichten soepel.”

Weliswaar beschreef Vermaat zijn clubliefde als een zware last, slopend voor de geest, leidend tot bijgeloof, slapeloosheid, stress en concentratieverlies, maar ik proefde in zijn koppige volharding ook iets van schoonheid. En toen ik deze week in het Algemeen Dagblad las dat Feyenoord de meest religieuze club is van allemaal, omdat hier ‘het lijden centraal staat’, begon ik zelfs licht enthousiast te worden; als voetbal zo zwaar op de hand kon zijn, was het misschien toch ook wel wat voor mij.

En zo haastte ik mij naar een café om de hoek, om daar de wedstrijd te zien. Ik moet zeggen: qua lijden stelde het niet teleur. Maar de schoonheid ontbrak. Het was kankerjoden voor en kankerjoden na, en dan laat ik de rest van het commentaar nog ongenoemd. Het spijt me, maar de volgende keer ga ik gewoon naar Excelsior.

