Als Trouw over misdrijven schrijft, dan altijd met respect en een zekere distantie

Afhankelijk van de ernst en de consequenties voor de privacy van betrokkenen besteden we er wel of geen aandacht aan.

Lees verder na de advertentie

Als we toch tot publicatie overgaan, luidt regelmatig de kritiek dat onze gebruikelijke terughoudendheid bij dit soort zaken niet nagekomen is. De privacy van verdachten, familie en nabestaanden was in het geding, of de uitlegverhalen of reportages voegden niets toe aan de kale nieuwsfeiten of neigden naar voyeurisme. Publiceren we niet, dan volgt al snel de reactie dat we onze lezers feiten en omstandigheden van het misdrijf hebben onthouden. En daartoe zijn we wel op aarde.

Je zou kunnen concluderen, op basis van het interne debat op de redactie, dat je het bij dit soort zaken als krant nooit helemaal goed kunt doen. Aanleiding voor dit interne debat was dinsdag het nieuws dat in het Friese Katlijk een 14-jarige jongen verdacht werd van betrokkenheid bij de dood van zijn ouders (inmiddels heeft hij bekend). In de krant van woensdag stond een kort nieuwsbericht, in de krant van donderdag publiceerden we een reportage van correspondente Karin Sitalsing over het dorp Katlijk met daarin verwerkt een profiel van beide ouders, met voornamen maar zonder achternaam. Naast dit verhaal stond een uitlegbericht van redacteur Hans Marijnissen over het begrip 'oudermoord'. Conclusie van het verhaal: het komt slechts zelden voor.

Bij dit soort kwesties valt het alleen maar toe te juichen dat er intern een open debat over kan worden gevoerd

Bij het bekend worden van het nieuws dinsdag ontstond al discussie of de krant hieraan aandacht moest besteden. De doorslaggevende reden om het wel te doen was inderdaad de gedachte dat kinderen slechts zelden een vader of een moeder of allebei om het leven brengen. Dat het echtpaar relatief bekend was in een piepklein dorp, was aanleiding om er ook een verslaggever heen te sturen.