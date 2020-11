Als ouder buitengesloten door het Sinterklaasjournaal

Lieve Sinterklaas,

Ik schrijf u deze brief namens mijn vader. Hij zit hier naast me op de bank. Hij zit ergens mee. Ik zie het probleem niet zo, mijn vader zegt dat het een generatiedingetje is.

Het begon allemaal zo leuk! Vanochtend hebben we een uur lang naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Ik ben echt dol op de avonturen van de Pieten. Mijn vader in het begin ook, hij lacht om heel andere dingen dan ik. Hij zegt dat de Pieten veel woordgrapjes maken. “Piet klopt op de deur en vraagt aan de Piet die slagroom aan het kloppen is of alles klopt.”

Droevig

Alleen begon mijn vader op een gegeven moment droevig te kijken. “Er klopt iets niet”, zei hij, dat was niet als woordgrapje bedoeld. Om de paar minuten zei hij: “Weer niet, hè, wat jammer nou, weer niet. Gemiste kans.”

Toen ik mijn vader vroeg wat hij daarmee bedoelde zei hij dat hij het jammer vond dat wanneer journalisten van het Sinterklaasjournaal op bezoek gingen bij ouders, dat het dan steeds dezelfde ouders waren.

Daar was ik het niet mee eens want het waren echt andere ouders die opendeden. Mijn vader zei dat ik gelijk had, maar hij had ook gelijk. Omdat mijn vader het niet kon uitleggen, vroeg hij mij u een brief te schrijven. U komt namelijk uit Spanje dus u weet wat het betekent om anders te zijn.

U bent Sinterklaas van alle kinderen. Ook van mij. Toen ik mijn schoen had gezet was die de volgende ochtend helemaal vol. U mag de volgende keer ook aanbellen, u en de Pieten mogen dan de couscous van gisteren eten, die smaakt de volgende dag nog lekkerder!

Afspiegeling

Mijn vader zei dat hij zich door het Sinterklaasjournaal buitengesloten voelt. “Ik zie geen Marokkaanse ouders en ook geen Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Syrische of Eritrese. Toch komt Sinterklaas ook bij die ouders langs.”

Daarop zei ik dat ik alleen maar ouders zag. Mijn vader zegt dat ik een wereldburger ben maar hij zegt dat hij vecht voor gelijke vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen in het Sinterklaasjournaal. Het journaal moet een afspiegeling zijn van onze samenleving. “Alle juffen lijken ook nog eens op elkaar”, zei mijn vader, “en dat vind ik stom want we leven in 2020 niet in 1975”.

Volgens mijn vader heeft u veel invloed. Een knip met de vingers en u maakt van 1975 2020! Van mijn vader moet ik deze brief naar u sturen. Ik heb er echt goed mijn best op gedaan, mijn vader heeft me erbij geholpen. Ik hoop dat u me snel terugschrijft, het liefst voordat u weer vertrekt naar Spanje.

Een hartelijke groet, ook van mijn vader,

Amber (5)

Abdelkader Benali (1975) is schrijver. In 1996 debuteerde hij met ‘Bruiloft aan zee’, in 2003 won hij de Libris Literatuur Prijs voor zijn roman ‘De langverwachte’. Om de week schrijft hij voor Trouw een column. Lees ze hier terug.