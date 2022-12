Als nazaten van Knil-militairen hebben wij ook recht op meer onderzoek

Ook tegenover de Molukse gemeenschap bood premier Rutte excuses aan voor aangedaan leed in het verleden. Maar nabestaanden willen vooral graag meer onderzoek, aldus Otto Ruff en Dinah Marijanan.

Onze vaders en onze grootvaders, de Molukse Knil-militairen, vochten tussen 1945 en 1950 aan de kant van de Nederlandse overheid in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Vanaf 1949 werden ze onvrijwillig naar Nederland gehaald en bedroevend slecht opgevangen.

Gezien deze geschiedenis is het goed dat het kabinet eerder deze maand aan de Indische en Molukse gemeenschap excuses aanbood voor een ‘kille en bureaucratische ontvangst’ in Nederland (Trouw, 14 december). Het was de tweede reactie: het kabinet kwam in februari al met een eerste reactie, meteen na de eerste uitkomsten van het grote onderzoek naar de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië.

Als Initiatiefgroep die aan de vorming van een landelijke vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap werkt, waarderen wij dit nieuwe gebaar van premier Rutte, namens het kabinet. Wel zien we het als een eerste aanzet om te komen tot een nadere invulling van een excuus voor en erkenning van aangedaan leed.

Onbeantwoorde vragen

Wat nu in onze ogen moet gebeuren, is een grondig onderzoek naar enerzijds de rol van het KNIL in die periode (specifiek die van de Molukse Knil-militairen) en anderzijds naar de gang van zaken rond het naar Nederland halen van onze (groot)vaders met hun gezinnen in 1951.

Wij, de nazaten van de Molukkers in het Knil, hebben het recht om antwoord te krijgen op vragen. In hoeverre was het Knil – en waren onze (groot)vaders - betrokken bij extreem geweld? Kregen zij zelf te maken met extreem geweld? Wat zijn de feiten rond hun komst naar Nederland: was dit op dienstbevel? Zo ja, hoe? Antwoorden op deze vragen dragen in onze ogen bij aan de verwerking van de trauma’s, door (groot)ouders aan ons doorgegeven, en van de pijn en het verdriet die voortduren.

Het kabinet stelt in zijn reactie dat het nog steeds in gesprek is met de Molukse gemeenschap over excuus voor en erkenning van aangedaan leed.

Dialoog in de Molukse gemeenschap

Ook dat waarderen wij. Wel pleiten wij nadrukkelijk voor een dialoog met brede groepen in de Molukse gemeenschap: met vertegenwoordigers van kerken, met moslims, met werkgroepen die zich sterk maken voor het behoud van graven (of een ander eerbetoon aan de eerste generatie) en met organisaties die zich inzetten voor verbetering van educatie en duurzaamheid op de Molukken.

Kortom, vooruitlopend op een landelijk Moluks platform, dat straks namens de Molukse gemeenschap met de regering om de tafel kan, roepen wij het kabinet op: laat het niet bij excuuswoorden alleen voor het collectieve, oneervolle ontslag en de zeer kille ontvangst in 1951. Stel een nader, grondig onderzoek in naar het Knil in 1949-1950 en specifiek naar de rol van Molukse Knil-militairen daarin. Betrek daarin ook de gang van zaken rond de onvrijwillige komst van onze (groot)ouders naar Nederland. Bijna 72 jaar na hun aankomst is het de hoogste tijd dat feiten boven tafel komen.

Ds Otto Ruff en Dinah Marijanan

Initiatiefgroep Landelijk Moluks Platform in oprichting

Premier Rutte schrijft dat de opvang van Indische en Molukse Nederlanders na 1949 ‘minder kil en bureaucratisch’ had moeten zijn. Ook neemt het kabinet afstand van de wijze waarop dienstweigeraars destijds behandeld zijn.