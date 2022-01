Als motto voor het nieuwe kabinet dacht ik aan: ‘Niet vernederen’

Een regeringsmotto zal nooit bestaan uit wat zij van plan is níet te gaan doen, maar toch had ik zoiets voor Rutte IV best passend gevonden. Ik dacht daarbij aan het volgende: ‘Niet vernederen’. Omdat te veel burgers de afgelopen jaren wel degelijk door de overheid zijn vernederd. De toeslagenaffaire was daarvan het meest schrijnende, maar niet het enige voorbeeld.

Het idee dat het de opdracht van het landsbestuur is om vooral niet te vernederen, is afkomstig van de Israëlische filosoof Avishai Margalit. Hij zag dit als het fundament van De fatsoenlijke samenleving, zoals het boek heet waarin hij zijn gedachten uiteenzette.

“Fundamenteel is dat we willen dat niemand inhumaan behandeld wordt”, zei hij toen ik hem een paar jaar geleden sprak voor Trouw. Dat dictaturen zich aan zulke ideeën niets gelegen laten liggen, spreekt vanzelf. Maar ook een democratische staat kan hierin tekortschieten.

Het bestuursapparaat – van kabinet tot gemeenteloket – is zich niet altijd bewust van de greep die het heeft over burgers, en de vernedering die daaruit voort kan vloeien. Of het is zich dat wel bewust en doet het toch. U zit in de bijstand en uw stofzuiger is kapot? Kom maar laten zien.

Je hebt niks, je bent niks

En zo moest de Tilburgse Hanny Heuvelink – het kwam vorig jaar allemaal op tv – met stofzuiger en al naar het stadhuis, om in een volle wachtruimte te bewijzen dat ze niet gelogen had. “Op de terugweg ging ik echt door mijn hoeven en zat ik huilend op mijn fiets. Ik dacht: Zie je wel, je hebt niks, je bent niks.”

Het was geen incident en het stond niet los van het denken op het hoogste politieke niveau. Mark Rutte weigerde in de Kamer van armoede te spreken in Nederland, er waren hooguit ‘mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen’.

Banen scheppen of uitkeringen verhogen vond hij niet de weg, het ging erom ‘deze mensen te stimuleren zichzelf te redden’. Niets tegen zelfredzaamheid, maar een aspirientje tegen alle kwalen is het niet, niet voor iedereen.

Het is waar dat niet iedereen die zich vernederd voelt ook inderdaad vernederd is, maar ik ben zeker geneigd in de houding van de overheid een patroon van vernedering te zien – als studenten worden afgescheept met een fooi nadat ze zijn opgescheept met tienduizenden euro’s aan schulden, als inwoners van een volkswijk onder dwang worden vervangen door rijkere mensen, als de staat met overmacht tegen burgers procedeert, als chronisch zieken ‘financieel geprikkeld’ worden met een eigen risico, als je gewoon niet kunt rondkomen van de bijstand, maar toch beboet wordt voor hulp van familie, als...

Maar zie. Dennis Wiersma, zoon van een snackbar-baas, begonnen op de mavo, had het in NRC over de blokkades waar je tegenaan loopt “omdat je uit een lagere sociale klasse komt, of een ingewikkelde achternaam hebt, of als je ouders niet gestudeerd hebben”. Zijn les: “Je bent als samenleving zo sterk als de mensen die het het moeilijkst hebben, en hoe je daarmee omgaat.”

Aldus de nieuwe minister van onderwijs, namens de VVD. Misschien verandert er toch iets.