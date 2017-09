Als juffen en meesters gaan staken, doet Den Haag iets helemaal verkeerd

Toen de voorzitter van JOB, de belangenbehartiger voor en door mbo-studenten, wilde aankaarten dat haar organisatie niet had mogen meepraten over de burgerschapsagenda vond ze geen enkel gehoor bij de aanwezige dames en heren. Pijnlijk regentesk.

Maar helaas ook herkenbaar. Voormalig nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer waarschuwde er meermaals voor: Den Haag is zo in de ban van het Ruttiaanse tempo maken en ‘doorpakken’ dat de politiek het moeilijke gesprek vermijdt, bezorgde kritiek van burgers wegwimpelt, en adviezen van gezaghebbende instanties negeert. Zo werd er ondanks allerlei waarschuwingen over de kosten toch een afvloeiingsregeling bij de Belastingsdienst doorgeduwd, met een enorme, duurbetaalde wegloop van kennis tot gevolg. Het demissionair kabinet moet nu weer diep in de buidel tasten om die kennis terug te halen, omdat de belastinginning gevaar loopt.

Juffen en meesters kregen op Prinsjesdag alleen wat hondenbrokken toegeworpen

Het is opvallend: Hoe dichter je bij het centrum van de macht komt hoe minder ruimte er lijkt te zijn voor gezond verstand. Zo ging D66 de verkiezingscampagne in met ‘onderwijs, onderwijs, onderwijs’, maar vindt Alexander Pechtold nu – eenmaal aan de formatietafel – dat leraren in het basisonderwijs maar blij moeten zijn met de hondenbrokken die ze op Prinsjesdag toegeworpen kregen – het kan snel verkeren.

Het is tekenend dat demissionair staatssecretaris van Rijn pas 2,1 miljard aan investering in de ouderenzorg voor elkaar wist te krijgen toen hij de beslissing daarover buiten het parlement parkeerde. Het Zorginstituut becijferde wat er nodig was voor goede zorg, en had de bevoegdheid om dat ook uit de rijksbegroting te halen. Het parlement had het nakijken. Het perfecte politieke misdrijf, schreef de Volkskrant.