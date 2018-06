Als je ontevreden bent over een collega, ga je toch niet klikken?

Het was een doodgewone middag op kantoor en zoals wel vaker als ik mijn computer niet begrijp, riep ik de hulp in van een collega, iemand die ik al decennialang ken en waardeer om meer dan alleen zijn competentie of zijn ‘passie voor de klant’; als méns zou ik willen zeggen, ik weet er even geen origineler woord voor.

Amper was het probleem verholpen of ik kreeg een mailtje uit een mij onbekende bron - het mediabedrijf waar Trouw onder valt is nogal groot - en in dat mailtje werd me gevraagd de verleende dienst te beoordelen. Was ik goed geholpen? Of zeer matig? Wellicht zelfs ronduit slecht?

Wacht even. Ik weet dat je tegenwoordig gevraagd wordt álles te raten - het café, de camping, de cursus, de co-assistent, de kapper. Maar ik kreeg juist de indruk dat de weerstand tegen die allesomvattende ratings aan het groeien was. Zo heeft de Bijenkorf haar aangescherpte ratingssysteem na overweldigende kritiek net weer afgeschaft. Tot voor kort moesten verkoopmedewerkers hun klanten vragen op internet een formulier in te vullen dat het personeel alleen bij voldoende negens en tienen recht gaf op loonsverhoging.

Aangemoedigd door de FNV durfden de verkopers te verklappen dat het systeem nogal willekeurig was (frisse jonge verkoopsters leken hoger te scoren) en vooral dat de ratings verdeeldheid zaaiden tussen collega’s.

Natuurlijk vulde ik onmiddellijk de hoogste score in