Als je niet meer ­gelooft, doe dan niet alsof het jouw kerk is (en schrijf je in stilte uit)

Steeds meer bekende Nederlanders geven publiekelijk aan dat ze klaar zijn met de kerk. Het zou hen sieren als ze hun wens om zich uit te laten schrijven uit de kerk in stilte uitvoeren. Immers, ze hebben het geloof al veel eerder afgezworen en claimen onterecht gekwetst te zijn door de kerk, waar ze allang geen deel meer van uitmaken.

Naar aanleiding van het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit blijkt dat voor het eerst een minderheid van de Nederlanders zichzelf rekent tot een religieuze groepering (Trouw, 22 oktober), leverde verslaggever Lex Uiting van ‘RTL Late Night’ zijn uitschrijvingsformulier bij de pastoor van zijn woonplaats in, zagen de kijkers. Hij voegde zich daarmee in de rij van Klaas Dijkhoff, Albert Verlinde en anderen die de rooms-katholieke kerk verlieten.

Wat mij opvalt is dat ze in hun motivatie stevig tekeergaan tegen het seksueel misbruik en de standpunten van deze kerk over bijvoorbeeld homoseksualiteit en abortus. Maar over geloof gaat het niet. Dat hebben ze stuk voor stuk allang afgezworen. Het was een allang gekoesterde wens om zich uit te schrijven, bekende ook Uiting tijdens de uitzending.

Irrelevant

Wat de betogen van de BN’ers voor mij irrelevant en kwetsend maakt is dat het er niet meer over gaat of je je geloof kunt rijmen met de kerk waar je lid van bent. Ze geven zelf toe dat ze niet meer geloven in wat de kerk predikt. Nu zijn er heel veel vragen te stellen bij het verleden en de leer van de kerk, maar die krijgen alleen een kans als je nog iets hebt met, of iets zoekt in het geloof. Anders lijkt het op iemand die al jarenlang niets meer heeft met voetbal, maar wel lid is gebleven van de voetbalclub en nu zijn lidmaatschap opzegt omdat hij altijd al vond dat voetballers te veel verdienen.

Als je niets meer hebt met het spelletje, ga dan, en doe niet alsof je gekwetst bent door ‘de kerk’. Ja, het seksueel misbruik is vreselijk en moet bediscussieerd worden, maar zeg niets over geloof en kerk als je er niets meer mee hebt. Waarom niet in stilte doen wat ze kennelijk al heel lang wilden doen?

Als je je geloof niet meer kunt beleven in de kerk waarvan je lid bent, dan heb je een verhaal. Maar als je niet meer ­gelooft, doe dan niet alsof het jouw kerk is. Je blijft welkom! Maar dan moet je wel zelf de deur op een kier houden.