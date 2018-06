Als je klaagt over bureaucratie, lijkt het of je tegen privacy bent

Wel, kijk naar de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door die wet worden we overspoeld met e-mails, waarin organisaties hun privacybeleid uitleggen (die we nauwelijks lezen). Ondernemers krijgen er karrenvrachten aan administratieve taken bij. Vrij onschuldige informatieuitwisseling kan opeens verboden zijn. Waarom loopt bijna niemand hiertegen te hoop?

Lees verder na de advertentie

Later, als de bureaucratie echt vervelend wordt, zijn de regels al helemaal ingesleten

Een. De discussie staat in het frame van de privacy. Privacy vinden we een belangrijke waarde. Als je dan over bureaucratie begint, lijkt het alsof je tegen privacy bent. In de zorg gaat dat precies zo. We willen meer kwaliteit - een belangrijke waarde. In naam van kwaliteit kruien we heel veel regels de zorg in. Maar omdat kwaliteit zo belangrijk is, blokkeert het gesprek over de bureaucratielast van die regels.

Twee. In een interview gaat het over de nadelen van de wet. Maar hoe framet de interviewer die nadelen? Ach, zegt ze, de wet is toch vooral ‘een bewustwordingsproces’. Privacy is immers heel belangrijk. Het is een bekend frame: is er kritiek op de inhoud, dan zeg je dat ‘het proces’ toch zo goed is.

Zo ontstaat bureaucratie. Je hebt een belangrijke waarde: privacy, kwaliteit. Dus zijn nieuwe regels moeilijk te bekritiseren. Als je al kritiek hoort, is die vergoelijkend - het ‘bewustwordingsproces’. Later, als de bureaucratie echt vervelend wordt, zijn de regels al helemaal ingesleten.

Door een slimme term beschrijf je niet alleen de werkelijkheid, je maakt haar ook, analyseert bestuurskundige Hans de Bruijn in zijn wekelijkse rubriek. Lees hier meer eerdere afleveringen.

Lees ook: Zorg ontworstelt zich aan controlezucht Fysiotherapeuten, artsen, psychiaters en ander zorgpersoneel hebben 62 regels ontmaskerd die overbodig zijn.