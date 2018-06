Als je Ivanka Trump een zakkenvuller noemt, wat is Mabel van Oranje dan?

Natuurlijk zullen de afgunstigen onder ons tegenwerpen dat het immoreel is om met de armen over elkaar zoveel geld op je bankrekening te zien belanden. Dit terwijl je in bepaalde delen van de wereld een paar euro per dag verdient met de meest afzichtelijke arbeid die bestaat: zie die prachtige en verontrustende serie gisteren in de Verdieping over die bevuilde schimmen die overal op aarde (giftig) afval behandelen.

Lees verder na de advertentie

Jaren geleden kocht prins Friso, de middelste zoon van Beatrix en Claus, voor een paar miljoen wat aandelen van een jong en onbekend bedrijf: Adyen. Na zijn dood in 2013 ging het pakket aandelen naar zijn weduwe, prinses Mabel van Oranje. Deze week ging het betaalbedrijf naar de beurs en die paar miljoen groeiden in één klap tot 131 miljoen euro bij de introductiekoers. Mabel was zo verstandig 41 miljoen daarvan gelijk cash te verzilveren. Je moet ook eten en met die grillige beurs weet je maar nooit: ze hield 350.000 aandelen in haar koninklijke portefeuille vast.

“Nooit genoeg”, zegt het befaamde rupsje en bij de beursgang van Adyen sprong de prijs van het introductieaandeel van 240 euro naar boven de 420. Dat betekent voor Mabel van Oranje, buiten die 41 miljoen cash, dat ze nog een slordig 150 miljoen aan niet-verzilverde aandelen in bezit heeft. Alleen al deze week heeft de prinses (minimaal) een slordige 180 miljoen euro verdiend met haar investeringen. Je kunt hoog en laag springen, schuimbekken en je het haar uit het hoofd trekken met je doordeweekse salaris, maar dit is een geaccepteerde en volstrekt legale manier om als sterveling in de geldkluis van oom Dagobert te zwemmen.

Kleptocraten Maar nu las ik gisteren in de column van Rob de Wijk dat Ivanka, de dochter van Trump, en haar man ook flink met hun investeringen hebben verdiend. Het zou gaan om een dikke 80 miljoen dollar, wat bovenop hun salarissen (adviseurs van (schoon)papa in het Witte Huis) komt en in euro gelijk staat aan bijna 70 miljoen. Dus 35 miljoen elk. Rob is daarover onverbiddelijk in zijn voorafgegeven conclusie: ‘Als we Trump zijn gang laten gaan, wordt de wereld gedomineerd door autoritaire kleptocraten die zich door cynisch eigenbelang laten leiden, hun zakken vullen en zeggen namens het volk te spreken, maar hun armoede verachten’. Het klinkt bijna communistisch, maar ook sympathiek. Wie wil nu niet zien dat figuren die slapend stinkend rijk worden uitgemaakt worden voor ‘kleptocraten die hun zakken vullen’? Ook al is dit volgens een Amerikaanse woordvoerder ‘volgens alle gestelde ethische regels gebeurd’. Maar nu mijn vraag: als de Amerikaanse Ivanka Trump met de 35 miljoen euro die ze in een heel jaar met haar investeringen verdiende een kleptocraat en zakkenvuller wordt genoemd, hoe moeten we de Nederlandse Mabel van Oranje noemen die in een week tijd 180 miljoen binnenhaalde? Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Al zijn columns vindt u hier terug.