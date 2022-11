Als ik zou kunnen, zou ik zonder wroeging naar Qatar gaan

Wat voetbal betreft ben ik polygaam, dus vraag me niet waar mijn loyaliteit ligt. Ik woon in Utrecht en hou van FC Utrecht maar tegelijkertijd ben ik Ajacied in hart en nieren en flirt ik regelmatig met FC Barcelona. Ik ben geen clubfanaat die zijn hart aan slechts één team heeft verpand.

Ik geniet enorm van het spel en minder van het resultaat en kan zelfs van twee teams tegelijk houden die tegen elkaar spelen. Voetbal is voor mij geen oorlog maar het vieren van liefde. Met die blik kijk ik naar het aanstaande WK voetbal.

Maar ingewikkeld wordt het wel, door de diversiteit aan mooie teams. Voor het gemak zijn alle Afrikaanse landen tijdens dit WK one country voor mij. Dit betekent dat Marokko, Senegal, Kameroen, Tunesië en Ghana voor mij behoren tot het ene land ‘Afrika’ en alle vijf mijn hart hebben. Tegenstanders van deze vijf teams hoeven niet op mijn steun te rekenen.

Bij Nederland tegen Senegal heb ik twee nationaliteiten

Behalve Nederland uiteraard; dit land heeft een status aparte. Speelt Nederland tegen een van deze teams, dan heb ik twee petten op. Ik kijk nu al uit naar de wedstrijd tegen Senegal aanstaande maandag; dan heb ik twee nationaliteiten, de Nederlands en de Afrikaanse. Ik hoop dat het gelijkspel wordt. En mochten beide teams de finale halen, dan hoop ik dat ze met strafschoppen eindigen. Alleen zo kan ik de pijn van de verliezer verdragen en de winnaar uitbundig toejuichen.

Ik weet dat ik met mijn dubbele loyaliteit op de tenen van menig Nederlander trap en vraag hiervoor vergiffenis. Ik snap dat velen van jullie, hoe intelligent ook, nooit zullen begrijpen waarom ik de Afrikaanse teams steun terwijl Nederland zo veel voor mij heeft betekend. En ik hoor u denken: daar gaat hij weer, met zijn slavernijverleden en kolonialisme.

En ja, dat klopt. Het Afrikaanse continent heeft een pijnlijk verleden waar het Westen grotendeels verantwoordelijk voor is. En mijn onvoorwaardelijke steun aan dit continent heeft te maken met zijn enorme veerkracht. Ondanks de vele klappen die het krijgt blijft het overeind.

Ik ben de nep-heiligen op tv beu

Je hoort geen Afrikaans land klagen over de mensenrechtenschendingen in Qatar, terwijl westerse landen dat wel doen. Uiteraard heel goed dat dit op de agenda staat, maar hypocriet is het wel. Klagen over schendingen van mensenrechten terwijl Afrikaanse vluchtelingen wekelijks onnodig verdrinken in zee onder toeziend oog van het Westen – is dat geen mensenrechtenschending?

Als ik zou kunnen, zou ik zonder enige wroeging zelf naar het WK in Qatar gaan. Ik ben de nep-heiligen op tv, die Qatar hekelen, een beetje beu. Kritiek uiten terwijl in eigen land het lot van migranten en vluchtelingen er niet beter op wordt?

Het schiereiland in de Perzische Golf telt ongeveer driehonderdduizend staatsburgers en meer dan tweeënhalf miljoen arbeidsmigranten. Maar de inwoners van Qatar hoor je niet klagen dat ze vol zitten. Nederland moet eerst eens de hand in eigen boezem steken. In ons eigen land worden ook migranten onderbetaald, terwijl werkgevers niet of niet voldoende beboet worden.

Wat het WK verder uiterst interessant maakt, is dat het de eerste keer is dat Afrikaanse teams worden gecoacht door trainers uit hun eigen land. Wat mij betreft een enorme vooruitgang en een boost voor het zelfvertrouwen. Een van de vele stappen om bevrijd te worden van witte suprematie.

Dat alleen is al genoeg reden om de Afrikaanse teams de WK trofee te gunnen.