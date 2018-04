Als ik voor een optreden word uitgenodigd en mijn naam wordt verkeerd gespeld, kom ik niet

Ik heb een moeilijke naam. Ik vind ’m zelf niet moeilijk, maar dat is altijd zo. Ik neem aan dat Miljuschka Witzenhausen ook geen problemen ondervindt met spellen hoe ze heet. Mijn naam klinkt een stuk simpeler dan die van de sympathieke tv-kok, maar toch wordt hij mijn leven lang al verkeerd geschreven. De laatste jaren gaat het beter, omdat ik een klein beetje bekendheid geniet en ook dankzij Google: wie ‘Eric-Jan Harmsen’ zoekt wordt automatisch doorverwezen naar Erik Jan Harmens. Eric-Jan Harmsen bestaat trouwens óók, het is een pianist met lang haar en hij woont op Ibiza.

Erikjan

Mijn vader wou me eigenlijk ‘Erikjan’ noemen, maar dat mocht niet van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dus werd het ‘Erik Jan’. Zonder streepje, want dat had de pennenlikker voorgesteld: “Och meneer, dan doet u toch met koppelteken?” Nee dus. Mijn vader is al veertien jaar dood, mede in zijn plaats voer ik dit gevecht.

Zoals ik al zei, de laatste jaren gaat het beter, maar onlangs ging het toch weer mis, in een nieuwsbrief van een festival waar ik optrad. ‘Erik Jan Harmsen’. Ik stuurde een grommend mailtje en het werd rechtgezet. Maak het niet zo groot, kun je zeggen, en dat probeer ik ook wel, maar ik krijg nog liever een klap voor mijn kop dan dat mijn naam verkeerd wordt gespeld. Ik heb wel eens een peut gekregen en dat voel je, maar een zak bevroren doperwten erop en een paar dagen later zie je er niks meer van, terwijl dit in mij blijft smeulen als hooibroei.

Het verkeerd spellen van mijn naam raakt aan een fundamentele angst: dat ik niet serieus word genomen

Want wie mijn naam verkeerd schrijft, heeft zich niet in mij verdiept. Ik vraag niemand om zich in mij te verdiepen, maar van wie mij uitnodigt voor een optreden verwacht ik dat wel. Het verkeerd spellen van mijn naam raakt aan een fundamentele angst: dat ik niet serieus word genomen. Dat de mensen van het festival nog wat subsidiegeld over hadden en dachten: dan vragen we die Harmsen maar.

Dat is natuurlijk niet waar, maar omdat het zich binnenin mij ophoopt voélt het wel waar. Daarom heb ik een besluit genomen: als ik ergens voor een optreden word uitgenodigd en mijn naam wordt verkeerd gespeld op de poster, in de nieuwsbrief of in het programmaboekje, dan kom ik niet. Dan blijf ik thuis en ga ik lekker televisie kijken. 24 Kitchen, met Miljuschka Witzenhausen. Haar naam heb ik goed gespeld, want ik heb me in haar verdiept.

Auteur en dichter Erik Jan Harmens schrijft wekelijks over wat er gebeurt in zijn drukke hoofd.