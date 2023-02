Als ik Rutte was zou ik vooral letten op de rechtse donderwolk die zwaar boven zijn hoofd hangt

Ik kon een glimlach niet onderdrukken toen ik een kop las op de site Joop.nl van BNNVara: ‘Linkse wolk wil openbaar vervoer verbeteren’. Je hoefde niet langer te peinzen, voor zover dit nog nodig was, om wat verduidelijking te krijgen. Het stuk begon al triomfantelijk: ‘GroenLinks en PvdA, door een angstige premier Rutte tot ‘linkse wolk’ gedoopt, komen met een plan dat het openbaar vervoer de hemel in prijst.’

Een geuzennaam is een pejoratieve karakterisering die de partij die ermee bespot wordt, vervolgens als erenaam gaat gebruiken. Premier Rutte gaf onlangs in ‘De T.’ (geuzennaam die door burgemeester Halsema voor De Telegraaf is uitgevonden en nu door Telegraaf-columnist Rob Hoogland stelselmatig wordt gebezigd) een interview waarin hij het gevaar van de alliantie GroenLinks-PvdA als ‘linkse wolk’ bestempelde. Deze donderwolk verzon de polariserende premier om de rechtse belastingbetaler alvast angst aan te jagen.

Achterdocht

‘Linkse wolk’ is nu niet alleen een geuzennaam voor het progressieve kamp geworden maar ook een woordcombinatie die voor andere linkse broeders en zusters met achterdocht is omgeven. Zaterdag lanceerde de SP haar verkiezingscampagne op het Amsterdamse Beursplein. In haar toespraak hekelde SP-kopstuk Lilian Marijnissen het ‘linkse wolkje’ dat ze ervan verdenkt de ‘neoliberalen’ te willen steunen: ‘Dit land heeft geen behoefte aan een linkse wolk maar aan een linkse vuist.’

Als het na de electorale alliantie tot een echte fusie tussen GroenLinks en de PvdA zal komen, zou dat niet iedereen binnen deze partijen verblijden. Bij de PvdA gromt een minderheid naar hartenlust. Bijvoorbeeld toenmalig PvdA-voorzitter Hans Spekman die al in 2021 een fusie tussen beide partijen ‘onvoorstelbaar slecht’ noemde. Nu is het oud PvdA-minister Ronald Plasterk die in een column waarschuwt dat zijn club door GroenLinks, die hij als ‘gauche caviar’ typeert, dreigt te worden opgegeten: ‘Wie graag lid wil worden van GroenLinks: stap lekker over! (…) Fusie met GroenLinks is einde PvdA.’

Peiling door Maurice de Hond

Zondag kwam ook opiniepeiler Maurice de Hond met tal van ingewikkelde grafieken om de potentie van een alliantie/fusie te onderzoeken. Volgens zijn enquête is maar één vijfde van de leden tegen de fusie. Daarbij noteert hij dat ‘per saldo lijkt de combinatie GroenLinks en PvdA de twee partijen samen een licht electoraal voordeel te geven. Wel is het zo dat de combinatie de grootste partij kan worden (24 zetels tegen 22 voor de VVD)’.

Maar wat betekent dat licht electoraal voordeel? Sinds het gezamenlijk partijcongres waar leden massaal achter de samenwerking tussen GL en PvdA gingen staan en de media-aandacht hierover, is de gezamenlijke virtuele winst maar twee extra zetels in de peiling van De Hond. En terwijl alle ogen op de ‘linkse wolk’ zijn gericht wordt de rechtse mist steeds dikker.

Als we nu alle zetels van Zeer Geprononceerd Rechts optellen (zonder de centrumrechtse VVD) die De Hond zondag heeft gepeild – dat wil zeggen Populistrechts (PVV), Boerenrechts (BBB), Flinkrechts (Ja21), Extreemrechts (Forum), Relirechts (SGP) en Opportunistrechts (Van Haga) – dan komen we tot 54 zetels (!) wat een winst van 22 zetels is vergeleken met vorige verkiezingen. Als ik Rutte was zou ik vooral letten op de rechtse donderwolk die zwaar boven zijn hoofd hangt.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.