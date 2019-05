Als ik ‘Allahu Akbar!’ hoor, denk ik: bom

Op de avond van de nationale Dodenherdenking werd er tijdens de twee minuten stilte kabaal gemaakt vanuit de Penitentiaire Inrichting in Vught. Acht gedetineerden van de terrorisme-afdeling zouden de herdenking opzettelijk hebben willen verstoren. Er zou ‘Allahu Akbar’ geroepen zijn.

Als ik die woorden hoor, denk ik: bom. Ik denk aan zelfmoordterroristen. Dat komt doordat ik ze niet goed begrijp en ze alleen maar lees in relatie met terrorisme. Wanneer roepen moslims Allahu Akbar, vraag ik mij af. Ik vraag het aan mijn Turkse buurmeisje.

Als zij hoort waarover ik wil schrijven, wordt ze meteen enthousiast. Dat ik ‘deze taak van de moslimgemeenschap’ als niet-moslim op mij wil nemen, vindt zij lovenswaardig. Hoezo taak van de moslimgemeenschap? Moslims kennen het antwoord toch al, ik nog niet.

Bruiloften Zij vertelt dat Allahu Akbar ‘God is groot’ betekent en dat deze woorden (behalve vijf keer per dag door de gebedsoproeper en tijdens het bidden) vaak in positieve situaties worden gebezigd, zoals bij bruiloften en partijen of tijdens andere positieve gebeurtenissen. Ze geeft voorbeelden:”Toen ik ging snorkelen in Egypte en de prachtige onderwaterwereld voor het eerst ontdekte, dacht ik ook: Allahu Akbar! Maar ook wanneer ik erg bang ben, fluister ik dit, omdat ik mijn toevlucht zoek bij God. Ik associeer Allahu Akbar met positieve emoties en kijk met afgrijzen naar diegenen die deze woorden gebruiken om te doden of de orde te verstoren. “Ik schrik trouwens ook, net als jij, wanneer ik deze woorden plots op straat hoor en de context niet duidelijk is. Dan ga ik extra opletten. Zie ik niets verdachts? Zelf zal ik Allahu Akbar ook om die reden niet zo snel meer op straat zeggen. Ik wil anderen niet laten schrikken of provoceren.

Muren omlaag halen “Het lijkt misschien alsof moslims hun eigen gang gaan in Europa, maar velen zwijgen omdat ze niet meer zo gemakkelijk durven te praten. We zouden moeten proberen muren omlaag te halen in Nederland, vragen te stellen, om zo meer van elkaar te begrijpen.” Als ik mijn Turkse buurmeisje zo hoor, denk ik: misschien moeten we allemaal wat vaker Allahu Akbar zeggen. De angst uit de woorden halen met positieve emoties. Midden in mijn gesprek met mijn buurmeisje, word ik gebeld door het ministerie van buitenlandse zaken. Ze nodigen mij uit voor een sollicitatiegesprek. Allahu Akbar!

