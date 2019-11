Als ik afspreek met mijn vriendin komen er altijd anderen bij

Etiquette-specialist Beatrijs Ritsema beantwoordt elke week prangende vragen over hoe het hoort - of juist niet.

Beste Beatrijs,

Ik heb een oude vriendin die heel aardig en sociaal is. Als ik met haar afspreek, wordt zij frequent gestoord door bekenden van haar die inbreken in ons gesprek. Dus niet eventjes ‘Hallo’ zeggen maar een heel verhaal beginnen. De buurvrouw komt dan binnen met een potje eigengemaakte jam en blijft plakken. Dit gebeurt ook elders, in een restaurant of in een filmhuis, als we na de film nog even iets drinken. Iemand spreekt haar aan en komt bij ons gesprek zitten, dat vervolgens over oninteressante koetjes en kalfjes gaat. Of haar telefoon gaat en mijn vriendin gaat er uitgebreid op in. Niets urgents, want dat hoor je gauw genoeg. En ik, die een uur heb gereisd en ook weer een uur terug moet, zit me te vervelen en denk: jammer van mijn tijd en energie. Ik heb geprobeerd dit met haar te bespreken, maar ze vindt het normaal dat bekenden een praatje komen maken en dat ik daar tegen moet kunnen. Ben ik te veeleisend?

Geen aandacht

Beste Geen aandacht,

Als u met iemand een afspraak in persoon hebt, is het ongepast om toe te staan dat anderen het gesprek overnemen. Of die verstoringen nu fysiek plaatsvinden (een buurvrouw die aanbelt of een bekende die erbij komt zitten) of telefonisch of via berichtjes maakt niet uit. In alle gevallen moet de onderbreking van het lopende gesprek zo kort mogelijk worden gehouden. Wie gebeld wordt kan zeggen: ‘Ik bel je later terug’ en andere mensen die zich aandienen kunnen vriendelijk worden afgepoeierd. Dus niet de buurvrouw binnen noden en kopjes thee inschenken, maar zeggen dat het nu niet uitkomt, want bezoek. Als bezoekende vriendin mag u rekenen op de onverdeelde aandacht van uw vriendin. U zit niet te wachten op een driegesprek met zomaar een onbekende erbij, want daar hebt u geen reis voor ondernomen.

Het is vreemd dat uw vriendin geen begrip voor u had, toen u uw ergernis ter sprake bracht. Volgens mij duidt haar gedrag niet op een supersociaal karakter, maar op een beperkt concentratievermogen, onvermogen om onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke zaken en daardoor een slordige, zwalkende manier van leven. Het lijkt me geen pretje om een vriendschap te onderhouden, waarbij u voortdurend met derden moet concurreren om de aandacht. Het kan niet anders of uw animo om afspraken met haar te maken zal hierdoor slinken. Ze lijkt aardig, maar ze is het niet.