Als het Trump niet lukt, bouwen de Amerikanen de muur zelf wel

Dat geld is ingezameld door Brian Kolfage, een veteraan uit de oorlog in Irak, die daar in 2004 twee benen en een hand verloor. Op de website GoFundMe begon hij een actie om een miljard dollar bij elkaar te krijgen om president Donald Trump te helpen de muur te betalen.

Als die doelstelling was gehaald, dan was het nog maar de vraag geweest of het geld werkelijk omgezet had kunnen worden in het beton of staal dat volgens Trump en de Republikeinen illegale immigranten en drugssmokkelaars kan tegenhouden. Burgers mogen de regering wel geld geven, maar waaraan het wordt uitgegeven, maakt het Congres uit. Het besteden van het miljard aan de muur zou op dezelfde blokkade van de Democraten zijn gestuit als de 5,7 miljard die Trump er voor uit de staatskas wil hebben.

Maar het miljard bleek niet haalbaar. Belangstelling was er genoeg, twintig miljoen dollar is geen kleinigheid. Zelfs zondagochtend toen de uiterste datum al verstreken was, kwamen elke minuut nog donaties binnen van 25 of 100 dollar.

Wat moet daarmee gebeuren? Bij het begin van de inzamelingsactie werd dat duidelijk gezegd: als het doel niet gehaald wordt, stort GoFundMe standaard alle giften terug. Maar Kolfage is van gedachten veranderd: hij wil het geld nu gebruiken om buiten de overheid om de muur te bouwen. In een video op de site vermeldt hij dat langs de grens heel veel land in privéhanden is. Kennelijk wil hij rechtstreeks zaken doen met individuele boeren en ranchers over de bouw van een afscheiding op hun land.

‘We Build the Wall’ Maar juist onder landeigenaren is er ook veel verzet tegen Trumps muur. “Al gaf je me een biljoen dollar, dan zou ik het nog niet doen”, zei Eloisa Cavazos uit Texas tegen het persbureau AP. Volgens GoFundMe mag je niet halverwege een campagne de doelstelling of spelregels veranderen en het geld houden. Maar volgens Kolfage is dat niet het einde van het verhaal. “De media melden in strijd met de waarheid dat al het geld wordt terugbetaald en dat het allemaal voorbij is. Ze hebben ongelijk.” Hij verwijst alle gevers naar een service van GoFundMe, waarbij je kunt aangeven dat gegeven geld alsnog mag worden overgemaakt naar een ander doel. Dat zou dan de stichting ‘We Build the Wall’ moeten zijn. Waarover Kolfage verzekert: “Ons zeer ervaren team heeft er het volste vertrouwen in dat we flinke delen van de muur kunnen bouwen in minder tijd, en voor veel minder geld, dan de federale overheid, terwijl we aan alle ambtelijke, technische en milieu-eisen voldoen of die overtreffen.” Dat optimisme doet denken aan de uitspraken van Trump tijdens de verkiezingscampage over de kwaliteit en lage prijs van de muur die hij zou bouwen. En het geschuif met geld doet denken aan waar hij de afgelopen dagen mee bezig was: het voorbereiden van een greep in potjes die eigenlijk ergens anders voor bestemd zijn.

Impasse Een van de uitwegen uit de impasse tussen hem en de Democraten is namelijk nog steeds het uitroepen van de noodtoestand. Afgezien van de vraag of het terecht is dat hij de problemen aan de zuidgrens als noodsituatie bestempelt – dat mag de rechter later uitmaken - zou het Trump op korte termijn gezichtsverlies besparen. Hij kan dan immers rustig begrotingswetten ondertekenen waarin geen geld zit voor de muur. Op grond van de noodtoestand zou Trump vervolgens geld mogen uitgeven dat het Congres eerder heeft uitgetrokken voor crises, zoals bijvoorbeeld voor hulpverlening en wederopbouw na de orkanen die in 2017 Texas en Florida troffen. Maar daartegen kwamen uiteraard meteen heftige protesten van de – Republikeinse – gouverneurs en senatoren van die staten. Tot zondag heeft Trump het daarom nog niet aangedurfd om de noodtoestand uit te roepen. Maar een andere uitweg uit de impasse heeft zich nog niet aangediend.

