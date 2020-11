Als het lukt om van Forum weer een serieuze partij te maken, winnen we allemaal

Het vertrek van Thierry Baudet als lijsttrekker en voorzitter biedt Forum voor Democratie een uitgelezen kans om zich verder te ontwikkelen als serieuze partij. Ook tegenstanders zouden dat moeten toejuichen, meent Roderik van Grieken, oprichter en directeur van het Nederlands Debat Instituut.

Thierry Baudet leverde de afgelopen paar jaar een prestatie van formaat. Vanuit het niets wist hij, samen met anderen, een partij op te richten met inmiddels bijna 50.000 leden, vertegenwoordiging in alle Provinciale Staten, twee zetels in de Tweede Kamer en tien in de Eerste Kamer. Met charisma en een boodschap die duidelijk aanslaat bij een substantieel deel van het electoraat.

Alleen bleek onderweg dat je met charisma en een duidelijke boodschap nog geen goede politicus bent. Baudet maakte er geen geheim van dat hij het dagelijkse politieke handwerk maar niets vond. Dat was ook duidelijk zichtbaar, want hij bakte er niets van. Zwakke optredens tijdens Kamerdebatten en weinig tot geen serieuze bijdragen in het dagelijkse Kamerwerk.

De weg kwijt

Vooral sinds de uitbraak van corona raakte hij de weg kwijt, waarbij hij zijn partij steeds meer dreigde mee te sleuren in zijn val. Het kolderieke FvD-journaal, een totaal chaotische coronavisie, gleed van misplaatste grootspraak af naar geflirt met verwarde geesten. Er was de belachelijke uitspraak dat de Verenigde Staten deze dagen de grootste verkiezingsfraude uit de moderne geschiedenis meemaken. Met als slotstuk het onvoldoende afstand nemen van dubieuze praktijken binnen een deel van de jongerenafdeling. Veel te lang hield hij politiek vast aan zijn kompaan Freek Jansen, die min of meer symbool staat voor alles waar de rest van de partijtop zo ver mogelijk afstand van wil nemen.

Al deze politieke onkunde doet bijna vergeten dat Forum voor Democratie staat voor een boodschap die door veel mensen gedeeld wordt: een afkeer van de Europese Unie, meer opkomen voor Nederlandse waarden, kritisch op immigratie- en klimaatbeleid. En vooral een afkeer van de gevestigde orde in ons land: de ‘elite’. In een paar jaar tijd is dit georganiseerd in een partij die in ieder geval in provincies en de Eerste Kamer normaal meedraait en redelijk goed georganiseerd is.

Geen PVV

We hadden natuurlijk al de Partij voor de Vrijheid, die voor een goed deel in dezelfde politieke vijver vist als Forum voor Democratie. Het verschil is dat de PVV na bijna vijftien jaar nog steeds niet als een normale politieke partij gezien kan worden. Alles draait om het enige partijlid Geert Wilders. Het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 bestond uit minder dan één A4.

Wilders is messcherp tijdens Kamerdebatten, maar kan er niet op betrapt worden dat hij met zijn partij serieus op zoek is naar het dragen van politieke verantwoordelijkheid door ergens in het land mee te besturen. Het is al die jaren beperkt gebleven tot het roepen vanaf de zijlijn. In die zin heeft Forum voor Democratie zich al veel verder ontwikkeld door mee te besturen in Brabant en serieus mee te onderhandelen in een aantal andere provincies na de succesvolle verkiezingsuitslag van vorig jaar.

Deze week heeft Forum niet alleen afscheid genomen van zijn politiek leider maar ook krachtig afstand genomen van de dubieuze antisemitische en homofobe geluiden binnen de jongerenpartij. Als het lukt om de komende weken een geloofwaardige en ervaren politicus als lijsttrekker te presenteren, dan is er nog alle gelegenheid om de chaos van nu om te zetten in een goed resultaat bij de aanstaande verkiezingen.

Een gezonde democratie

En als dat lukt, winnen we eigenlijk allemaal. Voor een gezonde democratie is het belangrijk dat politieke partijen goed georganiseerd zijn en dat zoveel mogelijk kiezers zich vertegenwoordigd voelen in het parlement. Dat ze hun mening terugzien tijdens Kamerdebatten. En voor iedereen die het hartgrondig oneens is met die mening, is het goed dat ze die iedere dag opnieuw met argumenten kunnen bestrijden op de plek waar dat hoort te gebeuren.

Liever dat, dan dat Forum voor Democratie de komende weken uiteenvalt en haar achterban gedesillusioneerd achterblijft en niet vertegenwoordigd wordt na 17 maart. Dat zou een verlies zijn voor het democratisch debat van ons land.

