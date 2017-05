Als het geld op is, gaat de patiënt met een open wond naar huis

Jaren heb ik doorgebracht in de psychiatrie door vele crisisopnames. Het is moeilijk om woorden te geven aan de verlammende gevoelens van beklemming en gevangenschap, niet alleen de letterlijke opsluiting, maar vooral ook de emotionele eenzaamheid en verlatenheid die ik dan ervoer.

Afgezien van de liefde van mijn partner, die al die jaren het niet alleen volhield mij daar op te zoeken, maar ook nog in mij te blijven geloven, werd de kring rondom mij heel klein. Vaak moest ik het doen met de begeleiders op zo'n psychiatrische afdeling. Hun opmerkingen getuigden soms van weinig inlevingsvermogen of hoop. Ik was, naar hun zeggen, te ernstig getraumatiseerd en zou toch wel nooit kunnen genezen, iets waar ik altijd wel op hoopte.

Ik krijg niet meer de kans om de traumatherapie af te maken

Na twaalf moeizame jaren psychiatrie, lukte het toch om de juiste diagnose te krijgen en een geweldige integrale traumatherapie. Door deze therapie ben ik gaan praten over wat me is overkomen in mijn jeugd. Ik leer steeds om van herbelevingen narratieve herinneringen te maken maar vooral: ik ben veel minder angstig.

Gedwongen te stoppen Een paar maanden geleden echter heeft de baas van mijn therapeut, misschien gedwongen door zorgverzekeraars, besloten dat mijn therapie moet stoppen. Het einde van mijn therapie is het zwaarst, omdat de te delen traumatische inhoud naar het einde toe het zwaarst is, maar ik krijg niet meer de kans om het af te maken met mijn therapeut. Ik heb in reactie daarop een goed beargumenteerde brief aan de baas geschreven, maar kreeg slechts een kattebelletje terug. Hij is tot op heden niet te vermurwen. Het doel van de integrale trauma-therapie bij DIS, namelijk de acceptatie en samenwerking van de persoonlijkheidsdelen in mij, waarvan sommige zich het misbruik herinneren en het trauma dragen, wordt daarmee niet gehaald. En dat alleen vanwege geld. Het is net alsof de hersenchirurg zegt, geen tijd te hebben om de operatie af te maken. De patiënt heeft zelf aangegeven waar hersentumorweefsel zit, dat is sporadisch nog weggehaald. De wond wordt opengelaten, er wordt geen drain aangebracht. Het geld is op. De patiënt gaat met een open wond naar huis.

