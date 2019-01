Als het een beetje meezit, toont Griekenland moed en heet Macedonië voortaan Noord-Macedonië

Er ging een lange geschiedenis van vijandigheden en pesterijen aan vooraf. De Grieken vonden na het uiteenvallen van Joegoslavië dat Macedonië via zijn naam een claim probeerde te leggen op het deel van Griekenland dat ook zo heet. Bovendien meende Athene dat de Macedoniërs zich ten onrechte de Griekse geschiedenis toe-eigenden. De laatsten lieten niet na zout in de wonde te strooien door hun hoofdstad Skopje vol verwijzingen naar de klassieke oudheid te zetten, onder meer met een groot beeld van Alexander de Grote.

Macedonië gaat onder druk van Athene sinds 1991 officieel door het leven als Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Griekenland blokkeerde de toegang van het land tot EU en Navo. Gezien het hardnekkige karakter van het conflict mag het een wonder heten dat toen de twee leiders, Alexis Tsipras en Zoran Zaev, vorig jaar bij het Wereld Economisch Forum in Davos bekendmaakten dat ze eruit wilden komen, dat ook daadwerkelijk gebeurde. Als teken van goede wil hernoemden de Macedoniërs direct hun ‘Alexander de Grote-vliegveld’. Binnen een half jaar hadden de partijen een naam gevonden en een akkoord gesloten. Daarna volgde een spannende gang langs volk en parlement in Macedonië. De bevolking stemde in een referendum voor, al bleef een meerderheid thuis, en het parlement gaf met hangen en wurgen ook zijn goedkeuring.

Met het akkoord kan de relatie tussen Griekenland en (Noord-)Macedonië eindelijk normaliseren

Nu ligt de bal in Griekenland, waar Tsipras weet dat de bevolking grotendeels tegen is, en waar hij vorige week al een regeringscrisis het hoofd moest bieden rond de kwestie. De Griekse premier bleef net overeind, en moet de komende dagen het parlement nog meekrijgen. Het zal hangen op een paar stemmen, maar als het goed gaat, dan is het de twee dappere leiders binnen een jaar gelukt. Deze week begint een nieuwe economische top in Davos.

Het zou geweldig nieuws zijn als de Griekse parlementariërs moed tonen en de Macedoniërs hun nieuwe naam gunnen. Voor (Noord-)Macedonië opent het de weg naar lidmaatschap van de Navo en de EU. Belangrijker nog is dat het akkoord de relatie tussen de buurlanden eindelijk kan normaliseren. In een regio waar nog maar 25 jaar geleden bloedige conflicten werden uitgevochten over namen en territoria is dat een groot goed.

