Als het doel in zicht is, neemt Jesse Klaver altijd de verkeerde beslissing

In mijn bundel Twaalf Incorrecte Verhalen liet ik de 81-jarige Jesse Klaver een wandeling maken in het oververhitte Amsterdam van 2067 dat gebukt gaat onder de klimaatverandering. Klaver slijt dan zijn dagen op het Meertens Instituut als een soort J.J. Voskuil die zelf 30 nutteloze jaren daar doorbracht samengevat in het boek Het Bureau.

Niet echt sjiek maar wel grappig. Puffend en zwetend wordt ‘mijn’ Klaver geplaagd door wroegingen over de coalitiebesprekingen uit 2017 die hij afbrak omwille van het thema immigratie. Spijt heeft hij, vijftig jaar later in mijn verhaal, omdat hij de kans toen liet lopen om in het kabinet plaats te nemen. In 2017 regende het verwijten binnen GroenLinks aan het adres van hun lijsttrekker die net een historische overwinning voor zijn partij had behaald. De voornaamste was: ‘Waarom breekt het op immigratie, terwijl je op andere dossiers misschien veel had kunnen binnenhalen?’

Als ik het verhaal zou moeten herschrijven, zou ik het onbehagen over de formatie uit 2017 met dat uit 19 juli 2023 vervangen. In een interview met het AD maakt Jesse Klaver bekend dat hij afziet van het lijsttrekkerschap van de nieuwe politieke combinatie GL-PvdA. Ik heb zijn woorden met ongeloof gelezen: “Ik wist al een tijdje dat het niet verstandig was als ik dat zou doen (...) Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand.”

Wat is er verstandig aan voor onze ‘Jessias’ om je door iedereen herkende talent door de gehaktmolen van een zinloze zelfopoffering te halen? Allereerst is Klaver de echte aanstichter, zeg maar de motor, achter deze politieke bijna-fusie. Al meer dan tien jaar loopt hij rond met het idee. Zijn bijna kinderlijke ontploffing van enthousiasme tijdens de ledenstemming deze week benadrukt deze lange inzet.

Daarbij is zijn gave als debater en zijn dossierkennis van Rutte-niveau. En dat zeg ik niet als groupie. Als je de paar andere kandidaten voor de functie van linkse premier aanschouwt, in geval van een overwinning van de nieuwe combinatie, is hij veruit de best aangewezene en de meest begeesterde van hen. Impliciet geeft hij dat ook toe in het interview: “Als ik heel eerlijk ben, zou ik heel graag lijsttrekker zijn geworden. Ik heb me heel lang hard gemaakt voor die samenwerking omdat ik er écht in geloof.”

En wat is er nieuw aan Frans Timmermans (PvdA), aangenomen dat hij de meeste kansen maakt, die zich heel opportunistisch in de luwte voorbereidt voor de gedroomde functie? Dit is oud links met een groen sausje (daterend uit 2019 met zijn aanstelling als Eurocommissaris voor klimaat). Met zijn harakiri-beslissing hoopt Klaver dat deze stap ‘kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is’. En sinds wanneer is geafficheerd en gratuit martelaarschap een conditio sine qua non voor electoraal succes?

Ik begin te denken dat als het strategische doel eindelijk in zicht is, Klaver altijd de verkeerde beslissing neemt. Daarom zou ik mijn verhaal kunnen herschrijven, maar het einde laat ik intact: de tachtiger Jesse Klaver, op weg naar het Meertens Instituut, merkt plots dat de lap pythonvlees die hij zojuist gekocht heeft, door een klimaatmigrant uit Marseille uit zijn vestje is gegrist.

