Als geen ander blokkeert GroenLinks nieuwelingen in de gemeentepolitiek

Om aan hun coalitie met allures van een Mexicaans leger (meer officieren dan soldaten) te komen moest de grootste partij Leefbaar Rotterdam (LR), die twee keer zoveel stemmen als de nummer 2 had behaald, worden uitgesloten. Echt insluitend was die partij trouwens ook weer niet. Maar dit is niet alles. De grootste winnaar in 010 was de allochtoon/moslimpartij Denk, die uit het niets met vier zetels de raad binnenstormde. Pech, ook uitgesloten!

En dan te bedenken dat als de fusie met die andere islampartij Nida (twee zetels) straks lukt, de combinatie Denk/Nida de tweede partij in de Rotterdamse raad zal worden. Dus nummer 1 en 2 zijn door de Bende van Zes straks uitgesloten. Dat wil zeggen dat de proleten, de minder koopkrachtigen, zeg maar het blanke en licht getinte volk van zwoegende armoedzaaiers, door de Rotterdamse bourgeoisie met de portefeuille op de goede plek eruit worden geschopt. Rijken uit de rijke buurten (GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU) tegen armen (LR, Denk, Nida). Tweedeling dus in de Maasstad. Is deze coalitie van parelkettingen en bakfietsen dan ethisch verantwoord?

Maar Rotterdam is geen uitzondering. In zes andere gemeenten heeft de AVU de winnaar en grootste partij van de laatste verkiezingen bij de formatie kranig uitgesloten. En in die zes gevallen gaat het om een ‘lokalo’, die buiten de gevestigde politiek opereert.

Partijkartel

Barendrecht is het meest schrijnende en wat mij betreft het schandelijkste geval: Echt Voor Barendrecht (EVB) haalde met veertien zetels (was negen) net geen meerderheid in de 29-koppige gemeenteraad. De andere zes partijen GroenLinks, D66, CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA en VVD hebben EVB onbeschaamd in de formatie een kopje kleiner gemaakt en daarom zijn de Barendrechtse kiezers ‘pisnijdig’.

In Tilburg gaat het om Lijst Smolders, die zijn aantal zetels tot tien verdubbelde. In Rijswijk sloot de AVU winnaar Beter voor Rijswijk en zijn vijf zetels uit. In Roermond ging het om de Liberale Volkspartij Roermond van de weliswaar omstreden Jos van Rey. In Heumen gaat het om Democraten Gemeente Heumen, met zes zetels de grootste. In Echt-Susteren won lijst Samenwerking-gemeente Echt-Susteren met zeven zetels en werd prompt uit de formatie gehouden. In de zeven gevallen hierboven zijn traditionele partijen verantwoordelijk voor de uitsluiting van de (relatieve) nieuwkomers.

Je zou die verguisde Thierry Baudet bijna gelijk willen geven: ‘partijkartel’, een geniale vondst! Maar de partij die als enige in al die zeven gevallen opereert, is de partij die haar mond vol heeft van ‘insluiten’ en ‘divers’, maar kennelijk zelf graag uitsluit. De partij die als geen ander in het Algemeen Verbond van Uitsluiting nieuwelingen blokkeert: GroenLinks.

