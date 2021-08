Als er voor vrouwen andere kledingeisen gelden in de sport dan voor mannen, is er iets mis

Tien centimeter, hoger mogen de broekjes van vrouwelijke beachhandbalsters niet zijn, volgens de internationale wedstrijdvoorschriften. De Noorse beachhandbalsters wilden niet meer spelen in kleding waar ze zich ongemakkelijk in voelen en hebben vorige week op het Europees kampioenschap gespeeld in korte broeken. Dat leverde een boete op van 1500 euro, opgelegd door de tuchtcommissie.

Voor de mannen gold deze regel niet, zij mogen met een soort boxershort aan de wedstrijd meedoen. Het protest van de Noorse speelsters bracht opnieuw het debat op gang over de vraag hoe vrij sporters zijn in de keuze voor kleding die ze tijdens een wedstrijd dragen.

Die vrijheid is maar zeer beperkt. Sponsors kunnen eisen stellen, zoals bijvoorbeeld in de zwemsport gebeurd is. Uniforme kleding kan ook door wedstrijdleiding voorgeschreven worden om veiligheid te garanderen of te voorkomen dat sommige sporters in het voordeel zijn doordat zij pakken dragen die voor grotere snelheid zorgen. Of doordat kleding zo de aandacht trekt dat de jury, het publiek of de medesporters er door afgeleid worden. Soms zijn het esthetische redenen. Het voorbeeld is natuurlijk Wimbledon, waar tennissers alleen in smetteloos wit gekleed op de baan mogen verschijnen, met hoogstens een klein gekleurd bandje hier of daar.

Daar is allemaal niets mis mee, al klagen sporters weleens dat ze zelf liever iets anders aan hebben dan bijvoorbeeld dat knellende badpak. Maar in sommige sporten hebben de voorschriften niets te maken met fair play, veiligheid of sponsoreisen. Als er voor vrouwen zodanige kledingeisen gelden dat ze alleen met half bedekte billen aan een wedstrijd mee mogen doen, terwijl die eisen voor de mannen niet gelden, dan is er iets mis. Dan is het zaak dat iemand dit serieus aankaart, zodat er aandacht voor komt en de voorschriften aangepast worden, ook al vinden niet alle teamleden dit belangrijk.

In het beachvolleybal zijn de kledingregels voor vrouwen in 2018 aangepast, al vonden niet alle speelsters dat nodig. Ook veranderden de kledingvoorschriften voor turnsters in 2018. Ze kregen ook geen strafpunten meer als ze hun hoog opgesneden pakje dat meer en meer opkroop, tijdens de wedstrijd iets naar beneden trokken. Duitse turnsters besloten als team in april om niet in die strakke pakjes te turnen maar in een legging. Zo ook in Tokio.

Dat mocht eerder dus ook al, maar het vergt kennelijk toch moed om af te wijken van wat lang de norm was. Daarom is het een dappere daad van de Noorse beachhandbalsters om de regels in hun sport, die achterlopen bij vele andere sporten, aan de orde te stellen. Die boete heeft zich al dubbel en dwars terugbetaald.