Als dit de laatste kans voor het politieke midden is: pak hem dan!

Ook de politiek wordt steeds vaker beschreven aan de hand van competitieve toplijstjes. En ook hier is het leuk als een zege uit onverwachte hoek komt. Zo werd de ChristenUnie door verschillende kranten uitgeroepen tot lokale ‘formeerkampioen’. Met slechts 5 procent van de stemmen kwam ze toch zomaar in een kwart van de gemeenten in de coalitie. Dit politieke kampioenschap vraagt om een klein commentaar.

Bij 'sociale quaesties' is het opletten, voor je het weet houd je er een burgeroorlog of revolutie aan over

Natuurlijk is de ChristenUnie gewoon een fijn constructief clubje om mee samen te werken. Weliswaar eentje met een beetje scherp, antithetisch verleden, maar ach, welke politieke familie is niet ooit zo begonnen? En eerlijk is eerlijk, dit is ook wel een gezamenlijk proces geweest. De tijd van de ideologische tegenstellingen en machtsbolwerken is voorbij. We netwerken er ontspannen op los, open voor concrete samenwerking en elkaars beweegredenen daarin.

Maar bij al dit goede nieuws zijn er ook zorgelijke ontwikkelingen. In het politieke midden zijn partijen steeds harder nodig, omdat de polarisatie het midden in rap tempo uitdunt. In Rotterdam bleven er zes kleinere middenpartijen over die gedwongen waren tot een samenwerking met elkaar. Voor ’s lands regering was er het ‘motorblok’ van VVD-CDA-D66 met ofwel GroenLinks, ofwel ChristenUnie. Meer smaken waren niet verkrijgbaar. Dreigend wordt wel gesproken van ‘de laatste kans van het midden’.