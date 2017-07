Als de EU de Britten vernedert, kan dat dramatisch uitpakken

Zijn opvolger May schreef vroegtijdige verkiezingen uit en verzwakte daardoor haar eigen positie. Inmiddels heeft ze zich van de steun van de Democratic Unionist Party (DUP) verzekerd in ruil voor 1 miljard pond meer steun aan Noord-Ierland, de thuisbasis van die partij. Maar met de verslechterde positie in het parlement is er weinig voor nodig om May verder in de problemen te brengen.

Dit Britse politieke gerommel doet het ergste vermoeden voor de komende onderhandelingen. Dit bleek al tijdens de start ervan. May deed haar voorstel om EU-burgers na de Brexit zekerheid te bieden tijdens een EU-top die daar niet voor bedoeld was. Premier Rutte vroeg zich af waarom May haar voorstellen daar deed, en niet aan de brexit-onderhandelaars. Terecht wilde Rutte er niet op ingaan. En EU-president Tusk schoot het voorstel direct af. Het zou de positie van EU-burgers alleen maar verslechteren.

Als een voorstel van de premier wordt afgeschoten dan heeft die weinig speelruimte meer en is een bijgesteld voorstel een nederlaag. Dat is precies wat er gebeurde.

Het gevoel van vernedering wordt versterkt doordat de EU bepaalt hoe en over wat wordt onderhandeld en zich tamelijk laconiek opstelt. Vernedering in de betrekkingen tussen landen kan echter dramatisch uitpakken. Kijk naar Rusland dat de Koude Oorlog verloor en het Westen nu terugpakt, omdat Poetin zich vernederd voelde.

Theresa May arriveert in Hamburg voor de G20-top. © Getty Images

Medelijden In mijn contacten met Britten merk ik dat dit gevoel al aan het ontstaan is. Als dit omslaat in een permanent gevoel van vernedering zullen de Britten op een gegeven moment de kont tegen de krib gooien. Zwakke politici als May zien onderhandelingen bovendien al snel als een zero sum game: wat jij wint, verlies ik. Dit leidt tot ingraven en ferme standpunten voor binnenlandse consumptie. Deze week kregen we een voorproefje met de aankondiging dat ze het visserijverdrag opzeggen, waardoor faillissement voor Nederlandse vissers dreigt. Dan kan Rutte zich niet soepel gaan opstellen. Voor hun gedrag betalen de Britten uiteindelijk zelf de hoogste prijs. De eerste signalen zijn al zichtbaar. Het pond is flink gedevalueerd waardoor importen duurder zijn geworden. Loonstijgingen houden geen gelijke tred met de prijsstijgingen en de economische groei is afgezwakt. En hoogopgeleide EU-burgers verlaten het land. En dit is nog maar het begin, want in de volgende fase vertrekken bedrijven. Zwakke politici als May zien on­der­han­de­lin­gen snel als een zero sum game: wat jij wint, verlies ik Ik heb medelijden met de gewone Brit die zich voor het karretje heeft laten spannen van populistische charlatans en nu de rekening betaalt voor het eigen kiesgedrag. Gelijktijdig word ik niet goed van die charlatans die ook bij ons nog steeds toeteren dat uittreden een zegen is. Het Britse voorbeeld toont aan dat politici als Farage en Johnson geen idee hadden hoe een Brexit moest worden georganiseerd en daardoor hun eigen land door een diep dal laten gaan. Dat dal wordt dus alleen maar dieper als de politieke incompetentie van de afgelopen jaren zich ook tijdens de onderhandelingen blijft manifesteren. Lees ook: May stuurt geen EU-burgers weg na Brexit, Rutte heeft 'nog duizenden vragen' Lees ook: Overleeft de vis de Brexit?

