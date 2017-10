Als Catalonië de onafhankelijkheid uitroept, is de teerling geworpen

Ik stond er te midden van een man of duizend: niet veel in vergelijking met de honderdduizenden die op hetzelfde moment in Barcelona de straat op gingen. ‘Jullie staan niet alleen,’ scandeerden die duizend. Tot wie precies? Een dag eerder was het in Madrid bijna tot klappen gekomen tussen twee gelijkaardige betogingen: één witte, die alleen maar oproep tot rust en gesprek, en een geel-rode, die Catalonië op zijn plaats wilde zetten binnen het geheel van de Spaanse staat.

Ze hebben allebei hun deel van het gelijk. De geel-rode ‘hardliners’ staan dichter bij de lijn van de Spaanse regering, die vooral in het buitenland (en in Catalonië zelf, uiteraard) kwaad bloed heeft gezet. Wat geeft haar het recht een regio de zelfstandigheid te ontzeggen die zij voor zichzelf opeist? Hoe haalt ze het in haar hoofd democratische verkiezingen te onderdrukken als een soort bezettende macht? Ook in deze krant meenden sommigen dat het franquistisch fascisme eigenlijk nooit uit Spanje verdwenen was.

Tussen de nationale regering en het Catalaanse separatisme moest het een keer tot een botsing komen. Daar stuurt dat laatste al sinds jaren op aan vanuit een rotsvast geloof in het eigen zelfbeschikkingsreht. Ze heeft er een flink deel van de publieke opinie in mee weten te krijgen. Maar helaas bestaat er niet zoiets als een eenzijdig ‘recht op afscheiding’. Was dat wel zo, dan riep ik samen met mijn buren in mijn straat onmiddellijk een soevereine en belastingvrije Groot-Republiek uit. Zoals in Catalonië de Aran-Vallei al heeft aangekondigd zich bij een zelfstandig Catalonië op haar beurt onafhankelijk te maken van de nieuwe staat.

Had de nationale regering terughoudender moeten zijn? Bij eenzelfde soort illegaal referendum was ze dat eerder wel geweest. Maar een autoriteit kan niet eindeloos met zich laten sollen, op straffe van verlies aan geloofwaardigheid. Wie roept dat ergens een grens overschreden dreigt te worden, kan niet werkeloos blijven toezien wanneer dat werkelijk gebeurt. Barack Obama heeft het een keer gedaan, toen hij Assad waarschuwde geen chemische wapens te gebruiken. Dat deed Assad toch – en Obama deed niets. Dat gezichtsverlies heeft hem tot aan het eind van zijn presidentschap achtervolgd.

Houdgreep

Misschien zal dat laatste het schip doen keren onder het volkssentiment. De Catalaanse politieke leiders hebben zich daar, naar ik vrees, te zeer voor klem gezet. Zoals ook de nationale regering zichzelf dreigt klem te zetten wanneer ze louter de staatsrechtelijke weg blijft bewandelen. Natuurlijk: aan grondwet en democratische regels heeft zij zich te houden, maar ze hoeft er geen strop van te maken waaraan ook zij uiteindelijk te bengelen komt. Mocht de Catalaanse regering deze week inderdaad de onafhankelijkheid uitroepen, dan is voor beiden de teerling geworpen.

Politiek gezien bevinden beide kampen zich in precies dezelfde situatie. Ze hebben elkaar in de houdgreep en kunnen nauwelijks nog met goed fatsoen op hun schreden terug – terwijl vooruitgaan hun beiden onbecijferbare schade zal berokkenen. In het beste geval leidt dat tot gedeelde wanhoop en het inzicht dat zij alleen sámen hun eigen zaak nog kunnen redden. Praten uit noodzaak dus, al is het met tegenzin, om gezichtsverlies te voorkomen. Dat was wat het ‘witte’ protest deze week probeerde duidelijk te maken – en dat ik in Brussel nogal miste.

Misschien is het ook te mooi om waar te zijn. Voor de werkelijkheid is zo’n geheime verstandhouding waarschijnlijk te ingewikkeld. Ze zou een grote mate van koelbloedigheid, behendigheid en een zorgvuldige regie van het politieke drama vereisen. Aan dat alles heeft het tot nu toe schromelijk ontbroken en dus slaat deze week waarschijnlijk het uur van de waarheid. Tenzij er een wonder gebeurt, waarbij wel wat bovennatuurlijke bijstand van pas zou komen. Hoewel het dat zelf ontkent, zou het Vaticaan volgens sommige geruchten achter de schermen voorzichtig begonnen zijn met bemiddelen.

