Als angst in het politiekorps sluipt, verliest de overheid grip op de criminaliteit

Een vrachtwagenchauffeur uit zich jarenlang zo gevaarlijk, dat de leiding van het politiekorps Rotterdam motoragenten adviseert de trucker maar niet meer te controleren. De chauffeur heeft inmiddels drie keer met zijn truck iemand aangereden, met twee doden en één ernstig letsel tot gevolg. Toch is hij pas nu aangehouden op verdenking van doodslag.

De agent die het advies van de korpsleiding naar buiten bracht, was een klokkenluider. Hem was geadviseerd niet met de media te praten. Maar hij kende de twee getroffen collega-agenten goed, van wie één vorige week om het leven kwam en de ander in 2015 zijn arm verloor. De incidenten beroeren het hele korps. Volgens de klokkenluider heeft de vrachtwagenchauffeur de aanrijdingen doelbewust gedaan. De chauffeur is levensgevaarlijk, vindt de agent, en moet definitief van de weg af.

Daar valt geen speld tussen te krijgen. De dood van de politieagent roept allerlei vragen op. Want waarom kreeg de chauffeur bij zijn eerste aanrijding in 2015 van een agent, slechts 240 uur taakstraf? En waarom is het rijbewijs van de chauffeur dan niet afgepakt na de aanrijding vorig jaar zomer van een 79-jarige fietsster, die ook overleed?

Dat zijn zowaar geen incidenten meer

Het valt nog ergens te begrijpen dat de korpsleiding de agenten tegen zichzelf wilde beschermen, met het advies de chauffeur niet per motor meer te controleren. Vanuit het perspectief van goed werkgeverschap wil je niet dat motoragenten risico lopen overreden te worden. Maar volgens de klokkenluider controleerden sindsdien ook verkeersagenten in de auto de trucker niet meer. De chauffeur kon kortom de afgelopen jaren gewoon zijn gang gaan.

Dit verhaal schetst ogenschijnlijk een wereld waarin criminelen de dienst uitmaken en de overheid alle grip heeft verloren. Er zijn landen in de wereld waar dit de feitelijke situatie is. Maar in Nederland denken we nog steeds dat de overheid grip op de criminaliteit heeft. Al zijn er genoeg signalen, dat de onderwereld hier ook steeds meer voet aan de grond heeft. Berichten over douaniers en agenten die door criminelen worden gechanteerd, de vondst van een geheime martelkamer in Brabant, de drugslaboratoria en de moorden op advocaat Van Wiersum en recent journalist Peter R. de Vries. Dat zijn zowaar geen incidenten meer. De overheid strijdt hier keihard tegen, volgens minister Grapperhaus van justitie.

Maar verval van overheidsgezag is ook zichtbaar als een levensgevaarlijke vrachtwagenchauffeur zijn gang mag gaan, omdat de politie niet durft in te grijpen. Dat mag niet gebeuren in een rechtsstaat. Voor de diender op straat en het rechtsgevoel van de burger dient de overheid kristalhelder te maken dat wangedrag op de weg niet getolereerd wordt.