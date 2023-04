Als alles tot op de cent uitrekenen een cruciaal onderdeel is van je bestaan

Je bent een alleenstaande moeder van twee mooie dochters. Je hebt een huurwoning waar je twee derde van je loon voor moet inleveren. Het is veel te duur, maar je kon na je scheiding niet nog langer met je kinderen in een tweepersoonsbed op de zolder van je ouders verblijven.

De kinderen weten niet hoeveel moeite het je kost om elke maand alles te kunnen blijven betalen.

Wanneer je ze voor de derde dag op rij een boterham met pindakaas voorschotelt voor het avondeten, zeg je dat je te moe bent van het werken om nog te koken, zodat ze niet weten dat mama geen geld meer had voor boodschappen deze week.

Hoe boos was je op jezelf

Want wat heeft het voor zin dat zij plaatsvervangende schaamte voelen als je hen vertelt dat je een deel van de boodschappen moest ­laten liggen bij de kassa, omdat je saldo ­ontoereikend was. Hoe boos je was op jezelf omdat je deze keer vergeten was je saldo te checken voordat je naar de kassa liep, want zo vanzelfsprekend is het al jaren niet meer dat je blindelings op je banksaldo kunt vertrouwen.

Op je werk ga je nooit mee met team­uitjes, want de drankjes achteraf kosten jou je hele weekbudget voor boodschappen. En tijdens je pauzes trek je je regelmatig ­terug in een kamertje om in een spreadsheet je maandbudget opnieuw te berekenen.

Je aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen is namelijk afgewezen vanwege je auto, want wat kan het de ambtenaar schelen dat jij die auto nodig hebt om naar je werk te kunnen? Wat kan het hem schelen dat je vier uur op een dag zou moeten reizen als je met het openbaar vervoer zou gaan, je kinderen daardoor ­dagelijks langer op de buitenschoolse opvang moeten zitten en je geen geld hebt om dat te betalen?

Goed leren hoofdrekenen

Je rekent je nieuwe budget uit en blijft een tijd lang naar je scherm staren, omdat het enige waarop je nog kunt bezuinigen de boodschappen zijn en je gilt inwendig als je ziet wat daar nu nog van overblijft.

Op papier ben je niet arm, heb je geen schulden en dus ben je onzichtbaar voor hulpverlening, want je hebt nog geen betalingsproblemen. Niemand die zich bekommert om wat je moet doen, maar vooral wat je moet laten, om niet in de ‘slechte’ statistieken terecht te komen.

Je ouders en zus weten wel dat je het financieel krap hebt, maar ze weten niet hoe goed je hebt leren hoofdrekenen, want alles tot op de cent uitrekenen is een cruciaal onderdeel van je bestaan geworden. Als je dochter een nieuwe jas moet krijgen, zeggen ze dat ‘je gelukkig nog de kinderbijslag hebt’, niet wetende dat de kinderbijslag van de komende drie kwartalen al een andere bestemming heeft, want de koelkast staat op het punt het te begeven.

Je leeft in het hier en nu, met de continue angst voor en de niet loslatende zorgen over morgen.