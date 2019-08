Alles wat leuk en exotisch was op vakantie, wordt thuis ineens hinder

Nog een weekje en dan is de zomervakantie weer voorbij. Het normale leven komt op gang. Op het werk en de schoolpleinen ­worden ervaringen gedeeld over exotische oorden, avonturen en vreemde culturen. De thuisblijvers vertellen over de warme zomer en de festivals en evenementen. En ik, ik zal vertellen hoe ons land de afgelopen weken voornamelijk bewaakt werd door Aziatische tijgers, Afrikaanse krijgers, nazaten van vrijgevochten slaven, vluchtelingen, toeristen en de Henken en Ingrids.

“We gaan met vakantie, zou jij op ons huisje willen passen?” Wat een prachtig teken van vertrouwen dat mijn buren mij hiervoor vragen. Ik krijg de opdracht om eten te geven aan hun katten en goudvissen en water aan de planten. Een buurman verderop vertrekt onaangekondigd op vakantie, waarschijnlijk vol vertrouwen dat de inbrekers zijn huis links laten liggen. Het wordt dan ook regelmatig door de politie bewaakt. Ik weet niet of dit vanwege een dubieus verleden is, of vanwege zijn Syrische en Palestijnse vlaggen. Een goed contact onderhouden met je buren is altijd belangrijk. En in de wijk waar ik woon, delen we met onze appartementen de muren. Dan is contact snel gelegd. In de zomeravonden zitten we vaak buiten en delen we drankjes: wijn, thee of koffie. Als je muren deelt, moet je bereid zijn om elkaar te zien en te accepteren. Helaas zorgen muren ­vaker voor conflict dan voor verbroedering.

Een paar van mijn buren hebben meer vertrouwen in hun camera dan in mij, de Afrikaanse krijger. Zij laten hun huizen liever aan de camera’s over, die activiteit in en rond hun huis vastleggen. Als er wordt ingebroken, kunnen ze die beelden als bewijs van inbraak naar de verzekering sturen. En zijn de daders niet te traceren, dan zoeken ze hulp bij een televisieprogramma dat niet schuwt om daderkenmerken als huidskleur en afkomst te benoemen. Op deze manier zeggen ze ons wie de grootste groep criminelen van ons land zijn.

Bovenklasse

Maar hoe zit het met criminelen als belastingontduikers, misdadigers in de politiek, bij de banken en in de zakenwereld? Bovenklassecriminelen dus. Ik zou deze groep graag in de statistieken en op televisie willen zien. Op deze manier denk ik dat we twee verschillende groepen criminelen aan de kijkers kunnen voorstellen. In de ene groep is de onderklasse oververtegenwoordigd, in de andere de bovenklasse. Laten we ook bij deze mensen dan daderkenmerken, zoals afkomst en huidskleur, gewoon als feiten vermelden.

Zo’n twaalf miljoen Nederlanders gaan elk jaar op ­vakantie. Van Oost-Europa tot Azië, naar Colombia, ­Peru, Mexico en Timboektoe in Afrika. We gaan overal naartoe met ons geprivilegieerde reisdocument, vaak ook zonder visum. Wanneer we terug zijn, spreken we van heimwee. Ik vraag me af hoe het komt, dat we in vreemde oorden met andere culturen goed kunnen aarden, maar dat we het eenmaal thuis lastig vinden om met elkaar samen te leven.

We gaan op vakantie in verre oorden, zetten onze gastenbril op en gedragen ons als gasten. We leren los­laten, ontstressen, geduld hebben, afstand nemen van routines, openstaan voor nieuwe culturen en vreemde gewoontes en we gaan op ontdekking. En nu de vakantie voorbij is en we thuiskomen, vervallen we in de sleur van alledag. We zetten opnieuw onze gastheerbril op. Alles wat anders en exotisch was en waarvan we op ­vakantie zo hebben genoten, wordt ineens hinder. We hekelen de Aziatische tijgers, Afrikaanse krijgers, nazaten van vrijgevochten slaven, vluchtelingen, toeristen en zelfs onze Henken en Ingrids. Ze mogen er zijn, maar liever niet in onze achtertuin.

