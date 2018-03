Alles wat in Syrië gebeurt, draagt de kiem in zich van nieuw, groter onheil

“Maya blijft maar vragen: Mama, houd je van mij?” Het is de vraag van een kind dat moet leven met het feit dat er bommen op haar huis worden gegooid; iemand wil haar dood hebben. En de wereld laat het gebeuren. “Vandaag hebben we onze tafels in stukjes gehakt om als verwarming en voor koken te gebruiken”, schrijft Nivin – ik citeer uit NRC. “Een tafel kan worden vervangen. Maar het gebrek aan waardigheid van de mensen die ons in de steek lieten kan niet worden hersteld.”

Ik lees over Europa’s ‘morele nederlaag’, over onze passiviteit, machteloosheid, ons nihilisme. Ik lees over het ‘Srebrenica-moment’ dat de strijd in Syrië heeft bereikt. Auteur Roy Gutman, winnaar van een Pulitzer-prijs voor zijn verslaggeving van de oorlog in Bosnië, constateert bitter dat het ‘nooit meer’ na de genocides in nazi-Duitsland, Rwanda en ex-Joegoslavië is uitgelopen op een ‘steeds weer’. Hij noteert ook dat Russische gevechtsvliegtuigen vorige week 1034 aanvallen op Oost-Ghouta uitvoerden en Syrische vliegtuigen 829.

De vernietiging van Syrië had voorkomen kunnen worden als de VN-lidstaten zichzelf serieus hadden genomen Open brief van 200 internationale prominenten

Ik lees een open brief van meer dan 200 internationale prominenten, met als titel ‘De wereld moet nu optreden’. De vernietiging van Syrië, schrijven ze, had voorkomen kunnen worden als de VN-lidstaten zichzelf serieus hadden genomen: alle landen onderschreven in 2005 de ‘Verantwoordelijkheid ter Bescherming’-richtlijn, bedoeld om volkerenmoord en oorlogsmisdaden te stoppen. “Tot hun ongeluk geloofden Syriërs in deze principes; hoewel ze wisten dat ze hun strijd voor waardigheid zelf moesten voeren, geloofden ze dat ze niet in de steek zouden worden gelaten.” Het zijn ware, maar ook kreupele woorden. Een ‘krachtig einde aan de verschrikking van het Syrische volk’, waar de open brief toe oproept, is precies wat we nodig hebben. Maar hoe? In vredesnaam?