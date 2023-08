Alles is te missen, maar niet objectiviteit

Je moet je aanpassen en ontwikkelen waar je ook heen gaat, maar vergeet nooit waar je vandaan komt. Je kostbaarste bezit is wat je hebt meegekregen van God en van huis uit.” Met deze wijsheden van mijn oma vertrok ik uit Turkije op mijn tiende. Er zit zeker een vorm van waarheid in, maar ik geloof ook in selecteren en destilleren. Niet alles wat je meekrijgt hoeft goed en mooi te zijn.

Toen ik in 1980 naar Nederland kwam miste ik mijn oma. Ik had natuurlijk niet veel verstand van politieke partijen maar ik vond het land waarin ik terechtkwam prachtig! Het was heel bijzonder om partijposters op het raam van huizen te zien, vooral omdat mijn ouders er zo vol vuur over waren.

In Turkije in die tijd durfden mensen amper te zeggen waar ze op stemden; dat kon grote conflicten veroorzaken. Er was geen midden, je was links of rechts; en in 1980 bevond het land zich midden in een militaire staatsgreep. Mijn ouders, socialistische activisten, keken dus hun ogen uit: hoe men hier openlijk zijn stem durfde te tonen.

‘CDA is net als stoppen met roken’

We woonden in Heerenveen, bijna op ieder raam hing een CDA-poster – in 1981 wonnen ze 48 zetels. Destijds zei Freek de Jonge: “CDA is net als stoppen met roken: je neemt je voor om te stoppen en toch stem je weer op het CDA”.

Daar begon de VVD de afgelopen dertien jaar ook op te lijken. Men zei vaak: “Er is niet veel beters, dus dan maar Rutte.” Maar is het waar dat er niet veel beters is, of is het dat ze allemaal op elkaar beginnen te lijken? Of zijn ze hun idealen kwijt?

Als mijn oma nog zou leven, zou ik haar graag vertellen dat ik iets heel kostbaars heb geleerd in Nederland: objectiviteit. Wat een rijkdom om objectief naar alles te mogen kijken. Dat feiten niet onder meningen bedolven raken. Maar nu lijkt de objectiviteit te veranderen in subjectiviteit. Zelfs partijen doen mee, hun beginselen, hun ideologische wortels maken plaats voor losse meningen.

In BBB zit objectiviteit maar ze is vaak geliefd om de subjectiviteit

Links, dat altijd streefde naar een balans tussen de klassenstrijd en de wens tot Rawlsiaanse rechtvaardigheid, staat dat nog voor deze idealen? Er komt een fusie van GroenLinks en PvdA; een minicoalitie met een leider die de boel aan elkaar gaat timmeren om hopelijk iets moois te bouwen.

En rechts, VVD, CDA, FvD: die staan voor het belang van individuele verantwoordelijkheid en benadrukken de vrije markt, met nativistische ideologieën. In het midden: D66, met het liberale streven om de macht van de staat en de kerk beperken. Extreem-rechts: PVV, chauvinistisch, xenofoob, met het streven naar blanke superioriteit.

En de SP, die zweeft tussen richtingen, en de BBB: waar objectiviteit in zit maar die vaak geliefd is om de subjectiviteit.

We worden vooral geprikkeld om tegen andermans mening te ageren

Maar ik mis nuance, helderheid, ik mis verfijning. We worden gevoed met nieuws, informatief amusement en worden vooral geprikkeld om een mening te vormen en om tegen andermans mening te ageren.

Ik heb het missen leren omarmen alsof je een cactus omarmt en weet te leven met alles dat ik mis. Maar wat ik niet kan missen en wat een land ook nooit mag missen, is vaste grond, vaste beginselen – objectiviteit.