Alles in het debat over gender staat me tegen, het is geen debat maar een cultuuroorlog

Als er één onderwerp is waar ik nooit een column aan zal wijden, dan is het de (trans)genderkwestie. Alles wat er in het debat over sekse, gender en zelfidentificatie gaande is, staat me tegen. Het meest nog dat er niet zozeer sprake is van een debat, als wel van een cultuuroorlog, meer nog dan bij andere actuele kwesties, en dat wil wat zeggen. In een oorlog zijn alle middelen toegestaan, agressie is het handelsmerk, absolutisme de grondtoon, het gesprek verstomt.

Zie wat er gebeurde toen leerlingenorganisatie Laks deze week kwam met een taalgids, waarin tips waren opgenomen om ‘stereotypen en vooroordelen’ te vermijden in het onderwijs. Gebruik liever andere termen dan achterstandsschool, heb het niet over laag- versus hoogopgeleid, noem zittenblijven doubleren, dat soort dingen. En ja, op pagina 33 komt gender aan de orde, met als advies om de ‘klas niet te blijven indelen in jongens en meisjes’ en dus ook ‘goedemorgen allemaal’ te zeggen in plaats van ‘goedemorgen jongens en meisjes’.

Laks schrijft niets voor, dat kan de organisatie ook helemaal niet, we hebben het over tips. Maar er stak een storm op alsof Laks leerlingen had opgeroepen alle scholen in de fik te steken. In de Tweede Kamer werd opgeroepen de subsidie aan Laks in te trekken, Wybren van Haga sprak van ‘waanzinnig wokegedram’, de PVV vond het ‘knettergek’. Vervolgens kwamen bij Laks doodsbedreigingen binnen. De scholierenclub durfde ’s avonds niet op tv te verschijnen – zo leren onze jongeren dus hoe de volwassen wereld in elkaar steekt.

Het hoort bij het onderwerp. De Telegraaf liet gisteren een zwarte feministe aan het woord, Lydia Daniël, die het op zich heeft genomen de ‘gendergekte’ te bestrijden, ze wil niet dat vrouwen worden ‘uitgegumd’. Ook zij krijgt doodsbedreigingen en ze werd vergeleken met de moordenaars van Emmett Till, de zwarte jongen uit Amerika die in 1955 werd gelyncht. “Jouw blinde haat tegen trans vrouwen lijkt sprekend op wit racisme jegens zwarte mensen. Je bent geen haar beter dan die moordenaars.”

Overigens kan ze er zelf ook wat van, ze claimt dat door de nieuwe transgenderwet de categorie ‘vrouw’ feitelijk wordt afgeschaft en spreekt van ‘collectieve waanzin’. “We leven in een doodenge tijd waarin 1 plus 1 niet langer 2 is.” Het doet haar denken aan de rode terreur in Eritrea, waarover haar moeder vertelde. “Militairen haalden mensen uit hun huizen en degene die ‘fout’ was werd ter plekke geëxecuteerd.”

Wat valt er na zoveel boem-boem-paukenslag nog op te merken? Zou ik toch het strijdtoneel betreden, dan zou ik allereerst wijzen op de levens van concrete mensen. Dat moet het uitgangspunt zijn, daarna kun je verder praten. Ik zou wijzen op het lot van de zevenjarige Paige, die weet dat ze geen jongetje is, maar een meisje; Trouw beschreef donderdag hoe zij met haar moeder is gevlucht van Texas naar Connecticut. Ik zou wijzen op het ontroerende levensverhaal van de 84-jarige Jane, eerder in deze krant: geboren als Jan moest ze een wereld overwinnen om de vrouw te mogen worden die ze altijd al was.

Anderen voelen zich blijkbaar bedreigd in hun identiteit – ‘wij worden uitgegumd’ – door de seksuele identificatie van deze mensen. Dat zou niet hoeven. Het doet niemand recht.