Alleen voor schaamte is de fietsende Übermensch gevoelig

Maar lang duurt het niet of daar zwabbert de hummel al zijn eerste meters over de gracht of het woonerf. Meestal op een verkeersluwe zondagochtend, op het rechte pad gehouden door de sterke arm van een meehollende papa.

Zo ging het in mijn jeugd, zo deed ik dat bij mijn eigen dochtertje en zo gaat het nog steeds. Inmiddels vaak met allochtoon ogende vaders die met deze fietspedagogie het ultieme bewijs van hun inburgering leveren. Vanaf dat moment zijn ook hun kinderen met het rijwiel vergroeid – althans zolang de hulpmotor er niet extra blitse status aan komt toevoegen. Voor mijn generatie was dat de brommer, voor de huidige het scootertje.

Anarchist in het stadsverkeer

Eén ding is al die tijd onveranderd gebleven. In minachting voor alle verkeersregels laat de fietser de Hell’s Angel ver achter zich. De fietser is in het stadsverkeer de anarchist ‘ni Dieu ni maître’, met lak aan stoplichten, asfaltstrepen, stoepranden of voetgangerszones. Hoe trotser hij alle regels tart, hoe subliemer hij zich weet. Aan de wet ontheven zijn is van oudsher het voorrecht van het bovenmenselijke.

Dat gaat niet altijd goed. Tijdens haar inburgeringsperiode kwam mijn allochtone echtgenote na een fietstochtje steevast ontdaan terug – overladen met half-begrepen verwensingen omdat zij als enige stopte voor rood licht. Dat dat niet altijd onverstandig is begreep ik toen ik op de Stadhouderskade voor mijn ogen een fietser doodgereden zag die zich in zijn soevereiniteit jegens het stoplicht nèt iets te ver gewaagd had.