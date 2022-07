Alleen Max Verstappen in een Albert Heijn-auto kan mijn verbond met Jumbo nog verbreken

Er was al de vliegschaamte voor vakantiejunks en de vleesschaamte voor onverbeterlijke carnivoren. Maar aangekomen op pagina 21 van Trouw gisteren, wist ik hieraan voor mezelf een nieuwe existentiële gêne toe te voegen: de Jumbo-schaamte. Een dubbele schaamte zelfs!

Op die grote advertentiepagina van de supermarkt prijkte de foto van die fantastische Tourwinnaar Vingegaard, voornaam Jonas. Een profeet, volgens de Hebreeuwse Bijbel, die na een verblijf van drie dagen in de buik van een walvis werd uitgespuugd. Maar in de moderne Tourversie werd Jonas ‘Vinge’ met gele trui en al als grandioze winnaar op de Champs Elysées uitgefluimd.

Columnisten bezwijken al snel voor gratis salade

Mijn eerste Jumbo-schaamte betreft dan mijn zeer negatieve columns van twee jaar geleden. Het hekelen van de ploegtactiek van Jumbo in de Tour (sleuren met zijn allen aan kop totdat het spektakel er morsdood bij neervalt) was toen terecht, maar mijn gekozen woorden waren nogal oververhit. Ik had het over ‘lompe mastodonten met Jumbo-slurven’ of ‘giftige armada in wespenkleuren’ die van de Tour ‘een bunker’ hadden gemaakt. Maar wat ik nu zag in de elfde etappe op woensdag 13 juli, was sinds de Tachtigjarige Oorlog (vertrekplaats toen: Heiligerlee) niet meer voorgekomen. Op zestig kilometer van de aankomst op de Galibier werd door de Jumbo’s voortdurend aangevallen totdat de gele trui van Pogacar op de Col du Granon majestueus moest kraken. De ploeggenoten van Jonas gaven hier een verblindend stuk spektakel weg en Jumbo gisteren in de advertentie 25 procent korting op een fles bubbelwijn.

Mijn tweede Jumbo-schaamte uit die columns van toen betreft een geaborteerd bezoek aan een Jumbo-supermarkt in Gouda. Ik wilde bij wijze van experiment het filiaal in Bloemendaal bezoeken, maar kwam wegens renovatie voor een gesloten deur. Ik maakte me vrolijk over de heropening van de winkel die drie dagen na de Touraankomst zou plaatsvinden en scoorde raillerend mijn Johma-salades bij Appie, de concurrent ernaast. Ik wist toen nog niet dat de filiaalbaas ook een Trouw-lezer was met een goed ontwikkeld gevoel voor humor. Bij een volgend bezoek aan de supermarkt verraadde Geliefde mijn aanwezigheid en zo werd mijn tweede Jumbo-schaamte een feit. De filiaalchef liet me niet vertrekken zonder een gratis Johma-salade die ik bij de informatiebalie kon ophalen als presentje. Weigeren kon ik niet.

Nu is het algemeen bekend dat columnisten voor een tonijn- of zalmsalade snel kunnen bezwijken. Ze verbranden al hun schepen achter zich en verbreken onbeschaamd vroegere allianties. Vanaf die dag heb ik ongemerkt en geleidelijk aan mijn jarenlang trouwe relatie met Appie zien vervagen. Het saaie blauw van Albert Heijn begon me tegen te staan en de verse sushi’s onder het gele Jumbo-licht werden een niet meer te temmen lokroep. En op een dag weet je het: je bent beetje bij beetje een Jumbo-klant geworden. De prachtige overwinning van Jonas Vingegaard kan dit nieuwe verbond alleen maar versterken. Tenzij natuurlijk Max Verstappen volgend jaar in een blauwe Formule 1-auto met twee grote witte initialen erop gaat rijden.

