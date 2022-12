Alleen hooligans van Marokkaanse afkomst zorgen voor ophef

Vreemd is dat: als Hagenezen na een wedstrijd rotzooi trappen, haalt niemand hun cultuur erbij. Waarom dan wel nog steeds als het gaat om ‘Marokkanen', vraagt politiek econoom Mohammed El Baroudi.

Daar stond ik dan, oog in oog met de stomende neusgaten van een hijgend politiepaard. Na achttien penalty’s klonk het fluitsignaal van de promotiekraker tussen ADO Den Haag en de Rotterdamse club Excelsior afgelopen mei. De Rotterdammers mochten naar de eredivisie, maar veel tijd om het te vieren kregen ze niet. De spelers werden door hooligans belaagd op het veld, de gasten in het uitvak bekogeld met vuurwerkbommen en wie de chaos in het stadion probeerde te ontvluchten, werd buiten getrakteerd op een strijdtoneel inclusief stenenregen en charges van de ME te paard. Agenten spraken van uitzonderlijk ‘oorlogsgeweld’ .

In tegenstelling tot de onderbuikwoede over de veronderstelde afkomst van de relschoppers afgelopen zondag, na de WK-zege van Marokko, bleef het in mei bij maatschappelijke schaamte om de rellen zelf. Ik was destijds al blij dat ik met wat weinig sierlijke sprintjes aan de veldslag kon ontsnappen; de volgende ochtend werd ik niet getrakteerd op pseudo-sociologische scheldkanonnades over het ‘Hagenezenprobleem’. Gelukkig maar, want daar zijn wij Hagenezen veel te leuk voor.

Maar het containerbegrip ‘Marokkanen’ is nog steeds de meest sexy rode lap voor maatschappelijke ophef. Het doet er al niet meer toe waar de ophef vandaan komt. Of het nou gaat om uitspraken van rappers van Algerijnse komaf of om denkbeeldige ‘treinmarokkanen’: de PVV vraagt wel om een ‘Marokkanendebat’. Met steun van BBB, FvD, Van Haga en JA21. Datzelfde JA21 waar Rutte tijdens de formatie ‘serieus’ naar keek.

De Telegraaf kopte vorige week in chocoladeletters: ‘Vuil tuig’. AD-lezers vroegen zich af waar de reacties bleven van ‘linkse politici die overal wat op aan te merken hebben’. Op Twitter was ‘Marokkanen’ uiteraard trending: hoe konden deze rellen het ‘antwoord’ zijn op de gunst hier te mogen studeren, wonen, werken en voetballen? Het kostte justitieminister Yesilgöz (VVD) nog geen halve avond om te tweeten dat deze ‘relschoppers’ zich moesten schamen voor hun ‘abjecte, misdadige gedrag’. Dezelfde minister die een paar dagen later pas tijdens het Vragenuurtje tot de conclusie kwam dat je zwart geschminkte relschoppers in Staphorst beter geen ‘tegendemonstranten’ kunt noemen. Zelfs moskeekoepelorganisatie Spior gaf in de media aan niets te begrijpen van de rellen en riep moslimorganisaties op jongeren terecht te wijzen.

De schijn tegen

Verplaats je in een veertienjarige voetbalfanaat van Marokkaanse komaf, die na een prachtige overwinning op zondag vredig naar bed ging, om de volgende ochtend tijdens maatschappijleer geconfronteerd te worden met deze uitspraken over ‘Marokkanen’. Als dit de reactie is op iets waar jij part nog deel aan hebt, wat staat je straks dan te wachten wanneer je zelf een fout maakt, of alleen al de schijn tegen hebt? Ik maak mij zorgen om jongeren die de ontnuchtering nog te wachten staat.

Je kunt het als individu zo ver schoppen als het oog reikt, je kunt ook altijd onderuit geschoffeld worden. Dat verandert niet. Niet zolang we liever wennen aan stemmingmakerij dan ons zorgen te maken over de gevolgen. Niet zolang we ons alleen uitspreken over hooligans als we dat kunnen verbinden met een – vruchteloze – discussie over afkomst. Dan kun je beter jongeren voorbereiden op dit maatschappelijk vooroordeel, waar ze vroeg of laat mee te maken krijgen.

Mark Rutte geeft wekelijks gastles in de Schilderswijk. Uiteraard denkt hij nog lang niet aan stoppen: na zijn premierschap wil hij fulltime lesgeven. Zal hij die jonge tiener in zijn klaslokaal dan op een maandagochtend na de zoveelste ophef het eerlijke verhaal vertellen? Namelijk dat hij het in theorie ver kan schoppen, maar dat hij in de maatschappelijke realiteit te maken krijgt met twijfel. Niet het voordeel van de twijfel, maar de twijfel door het vooroordeel, want in het maatschappelijke debat is hij een lijdend voorwerp dat bij voorbaat verdacht is.

