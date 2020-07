Alleen Forum biedt politiek vertier in de coronazomer

In Tjerkwerd is het oude normaal bijna hetzelfde als het nieuwe. De brug gaat open, de brug gaat dicht, kinderen springen in het Van Panhuijskanaal. Er is een smalle steeg naar de kerk zonder looproute. Die is ook niet nodig – in Tjerkwerd is niet veel volk. Op de begraafplaats liggen al een paar eeuwen dezelfde mensen. ‘Wij waren zes broers. Hier liggen er vijf. De zesde ligt in Wolsum’.

Wolsum ligt twee kilometer verderop.

Tjerkwerd, kortom, is niet het meest vooruitstrevende dorp van Nederland.

Toch lopen ze ook daar soms voorop. Eén inwoner is al bezig met de verkiezingen van 2021. De bewoner die in zijn voortuin aan de Waltaweg een metersbreed liftbord heeft staan: ‘Malieveld’.

Daar hangt achter het raam een kleine FvD-poster.

‘Onbegrijpelijk’, hadden ze bij de VVD in Friesland in 2018 nog gezegd, toen Forum voor Democratie er bij de gemeenteraadsverkiezingen uit het niets opeens zes zetels haalde. ‘Hoe die partij hier stemmen kan trekken. Er is niet eens een programma.’

Die verbazing was er een jaar later weer, toen het om het Europees parlement ging. In het Waltahûs kleurden negen van de tweehonderd mensen die mochten stemmen het vakje van Forum voor Democratie rood. Dat waren er misschien niet heel veel, maar nog altijd zowat dubbel zoveel als er Wilders stemden.

Maar nu door corona alles wegvalt, wordt veel duidelijk. Ook die onbegrijpelijke opmars van Baudet. Waar andere politici in het zomerreces achter de schermen schaven aan hun politieke programma, ziet Forum voor Democratie een kans.

‘We mogen weer!’, jubelde Baudet

“We mogen weer!”, jubelde Thierry Baudet op 6 juli, een week nadat buiten bijeenkomsten van 250 mensen weer waren toegestaan. Meteen reisde hij met Theo Hiddema naar de Forum-kiezers in Zandvoort. De mensen immers snakken naar evenementen. Plus: ze vieren vakantie in eigen land.

Zo gaat Baudet met zijn mensen de zomer door. Zaterdag is er op de Utrechtse Heuvelrug een educatieve FvD-wandeling die tegelijk protestbijeenkomst tegen windturbines is, de woensdag daarop kunnen partijleden terecht in Eindhoven op de ‘Triomfbarbecue’, om te vieren dat Forum voor democratie meebestuurt in de provincie. Introducés zijn welkom.

Kom daar maar eens om bij andere partijen. Bij de VVD: niets geen barbecue, bij het CDA geen leergang, cursus of bijeenkomst. Lodewijk Asscher houdt nergens een lezing en Jesse Klaver evenmin buiten-meet-ups. Die cancelde zelfs een ‘Brabantdag’ die gepland stond voor 3 oktober. Er was een korte opleving toen het CDA een nieuwe leider koos, maar verder is het leven politiek net zo dor als cultureel.

Je weet natuurlijk niet waarom die negen mensen in Tjerkwerd op de partij van Baudet stemden. Maar het kan heel goed dat ze dachten: daar gebeurt tenminste wat. Want dat alles bij het oude blijft als je niets doet, daar weten ze in het noorden alles van.

Kijk maar naar de brug. Open en dicht, altijd maar weer. Of die vijf broers op het kerkhof.

Romana Abels is buitenlandredacteur. Ze vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.

