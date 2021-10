Alleen een kwaadaardig genie heeft het bedrijfsmodel van Roblox kunnen bedenken

Verdien serieus geld. Creators zoals jij krijgen betaald om te doen waar zij van houden. Onze topontwikkelaars verdienen 2 miljoen dollar per jaar door in-experience aankopen aan te bieden.”

Deze tekst lijkt regelrecht uit een phishingmail te komen, maar staat ‘gewoon’ op de website van het onder kinderen populaire videogameplatform Roblox. Dit is hoe kinderarbeid eruitziet in de platformeconomie.

Roblox gebruikt deze tekst om haar gebruikers – voornamelijk negen- (!) tot zestienjarigen – te verleiden om games te ontwikkelen voor hun platform. Die games kunnen door andere kinderen gespeeld worden. Er zijn inmiddels zo’n 20 miljoen van deze games voor Roblox gemaakt: het overgrote deel door kinderen.

Gebruikersabonnementen

Het bedrijfsmodel van Roblox laat zien dat het terecht is om van kinderarbeid te spreken. Op hoofdlijnen is Roblox niet heel anders dan bijvoorbeeld YouTube: ‘content creators’ produceren ‘content’ voor het platform, die door gebruikers van het platform geconsumeerd kunnen worden. Hoe meer die content geconsumeerd wordt, hoe meer deze platforms en de creator eraan verdienen.

Twee grote verschillen tussen beide platforms zijn de aard van de content en de manier waarop zij aan die content verdienen. YouTube heeft video’s en verdient aan advertenties, Roblox heeft games en verdient aan gebruikersabonnementen en commissies op ‘in-game-aankopen’ (zogeheten microtransacties).

Dat klinkt onschuldig, maar ik denk vaak dat alleen een kwaadaardig genie dit bedrijfsmodel heeft kunnen bedenken. Het maken van video’s en games kost namelijk tijd, en vaak ook geld. Deze kosten én het risico dat de content flopt, liggen volledig bij de content creators. Tegelijkertijd verdienen de platforms maximaal aan content die zij niet zelf produceren en waar zij zelfs niet voor betalen. De content wordt praktisch gezien gratis voor hen geproduceerd. De ultieme droom van de kapitalist, maar een nachtmerrie voor de (kinder)arbeider.

Hyperkapitalistisch wereldbeeld

Roblox is overigens niet alleen maar ellende. Het maakt bijvoorbeeld handige ontwikkeltools waarmee kinderen games voor Roblox kunnen maken. Met deze tools leren zij onder andere programmeren en 3D-modelleren. Maar dit pluspunt weegt niet op tegen het hyperkapitalistische wereldbeeld (‘prestige boven plezier’) dat jonge kinderen hier wordt aangeleerd.

Zo komt in de minidocumentaire How Roblox Is Exploiting Young Game Developers een elfjarig Roblox-ontwikkelaartje aan het woord. Gedesillusioneerd klaagt hij over het feit dat zijn games niet succesvol worden op Roblox, omdat hij niet kan opboksen tegen content creators mét geld. Contentcreatie is inderdaad supercompetitief werk.

Op Roblox zijn succesvolle content creators in feite kleine ondernemingen, ondersteund door freelancers en personeel, met budget om hun games op Roblox (!) te kunnen adverteren. Zij verdienen hun geld door in-game-aankopen aan te bieden in de vorm van uitrusting en outfits voor de personages in de games. Roblox buit content creators nog eens extra uit door maar liefst 75,5 procent af te romen van deze microtransacties.

Het is dan ook niet gek dat Roblox, met meer dan 200 miljoen maandelijks actieve gebruikers, een economisch succesverhaal is. De Roblox Corporation heeft een beurswaarde van maar liefst 42,7 miljard dollar. Dat is de waarde van kinderarbeid in de platformeconomie.