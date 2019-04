Alleen de fiscus profiteert van kilometerheffing

Zullen we het spreekwoord verbouwen tot ‘econoom, blijf bij je modellen’? Jan-Willem Verberne kleunde er wel heel ver naast in zijn ‘kilometerheffing is simpel’. Nog los van het feit dat zijn methode van heffen kan leiden tot oninbare achterstanden, gebruikt hij ook het woord ‘zuiniger’ verkeerd. Wie zuiniger rijdt (minder verbruikt per km), wordt in zijn systeem niet beloond.

De drie pijlers onder zijn systeem zijn gevoelig voor fraude (kilometerteller loskoppelen), gebaseerd op onjuiste theoretische data (weten we sinds Dieselgate, maar verbruikscijfers van benzineauto’s zijn ook niet reëel, weet iedere automobilist) en een willekeurig hoge heffing (er is geen relatie tussen de heffing en welke ‘prestatie’ dan ook die daar tegenover staat).

Ooit voerde Londen de Congestion charge in. Dat bracht ook geen betere mobiliteit

Als je nou toch een simpel systeem zoekt: verhoog de accijnzen. Iedere liter benzine die wordt verbrand geeft nu eenmaal 2,4 kg CO2. Dat voelt de berijder gelijk bij het tanken en innen is nu ook al geen probleem. Wie minder rijdt, en ook wie zuiniger rijdt, wordt beloond.

Enig idee waarom dat niet wordt gedaan? En waarom de politiek al jaren loopt te drammen voor kilometerheffing? Nog hogere accijnzen zou je Europabreed moeten heffen. Nu is de benzine in Duitsland al 20 cent per liter goedkoper. Dat verschil kan niet groter worden, want dan begint het te lonen om vanaf Utrecht in Duitsland te tanken.

De enige reden voor kilometerheffing, maar nu begeef ik me op speculatief vlak, is naar mijn mening het probleem dat, als we binnenkort niet meer op benzine rondrijden, de inkomsten uit accijnzen wegvallen. Met die heffing blijft de overheid accijnzen vangen, ook van elektrische auto’s die thuis met zonnestroom worden geladen en CO2-neutraal zijn.

Ooit werd in Londen de Congestion charge ingevoerd. Dat heeft ook helemaal niets gebracht in de vorm van betere mobiliteit. Je staat daar nu alleen heel duur betaald in de file. Zolang je niet het aantal auto’s terugdringt of meer asfalt aanlegt, kun je een kilometerheffing invoeren wat je wilt, maar er zal geen kilometer minder om worden gereden.

Daarbij denk ik nog even terug aan 1973 en de autoloze zondagen. Blijkbaar konden we zonder. En ga er maar vanuit dat 98 procent van wat er nu op zondag rondrijdt, alleen maar voor de lol is. Het deert ons niks wat het kost. Niet in geld, niet voor de wereld.

