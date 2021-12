Alleen al bij de Belastingdienst heeft de homo-informaticus tienduizenden mensen kapot gemaakt

De rot in mijn vakgebied, de informatica, tast de hele samenleving aan. Niets laat dat beter zien dan de onthulling dat de Belastingdienst – in hun strijd tegen ‘fraude’ – op gewetenloze wijze de jacht opende op mensen en gezinnen met lage inkomens. Letterlijk gewetenloos, want het opsporen van ‘risicovolle’ aanvragen werd volledig overgelaten aan computers. Die hebben per definitie geen geweten.

Met een gevoel van ongemak werkte ik mee aan de reconstructie van deze computergestuurde jacht (Trouw, 22 november). In het gepruts van de Belastingdienst zag ik duidelijk de hand van mijn verdwaalde vakgenoten, die geloven dat álle vraagstukken door zelflerende algoritmen beantwoord kunnen worden zolang er maar voldoende data beschikbaar zijn. Al vanaf hun studententijd zien ze de maatschappelijke impact en ethische implicaties van de systemen die zij ontwikkelen als slap geouwehoer waar ‘échte bèta’s’ zich niet mee bezig moeten houden. Homo informaticus, noem ik deze mensen.

Dé uitweg uit vele menselijke problemen

Eén van de beloftes van homo informaticus is dat onze complexe samenleving met data ordelijk en overzichtelijk gemaakt kan worden. Dat is een verhaal waar leiders van regeringen en grote organisaties maar wat graag naar luisteren. Het klinkt als dé uitweg uit de vele (menselijke) problemen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden.

Eén van de leiders die zich op deze manier door homo informaticus liet inpakken, is de voormalig hoogste baas van de Belastingdienst Hans Blokpoel. In een fascinerend interview met De Correspondent uit 2015, doet Blokpoel verschillende uitspraken die zijn fanatieke geloof in data laten zien.

Zo vroeg de Belastingdienst in 2012 álle parkeergegevens op bij bedrijven die toen parkeerbetalingen via de mobiel mogelijk maakten. Dit werd gelukkig stopgezet, maar de reden die Blokpoel opgaf is absurd: “Wij hebben gekeken wat deze gegevens nu aan extra informatie opleverden. Als dan de conclusie is dat het eigenlijk niet heel veel oplevert, dan is het niet proportioneel en vind ik dus dat de dienst een natuurlijke terughoudendheid moet hebben.”

De voortekenen liegen niet

Alleen homo informaticus verzamelt eerst data over mensen, en gaat pas dan uitzoeken of het ‘proportioneel’ was om dat te doen. Natuurlijke terughoudendheid? Een aanfluiting: de Belastingdienst heeft tienduizenden mensen kapotgemaakt.

Ik maak me zorgen dat homo informaticus niet alleen het denken van de Belastingdienst gekaapt heeft, maar ook dat van andere overheidsinstanties. De aanstaande parlementaire enquête naar het fraudebeleid van de overheid zal dat uitwijzen, maar de voortekenen liegen niet. Eerder schreef ik al over het gebrek aan transparantie van het UWV over de fraudedetectie-software die het gebruikt.

Toch ben ik hoopvol, want ik zie dat veel vakgenoten stevig wakker geschud zijn door onze reconstructie van wat er misging met algoritmes bij de Belastingdienst. Ik raad hen aan om de oproep van Cynthia Liem – de heldin achter deze reconstructie – ter harte te nemen. In Wat algoritmen van pianisten kunnen leren schrijft ze: “Laten we niet blind toegeven aan bestaande succesformules, maar ze actief (leren) bevragen. Dat is lastig. Buiten de gebaande paden kijken is ongemakkelijk.” Het alternatief is inderdaad ongemakkelijker. Het gebaande pad is dat van homo informaticus, en dat leidt ons naar een nieuw toeslagenschandaal.

