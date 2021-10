Alle seinen staan op rood aan de vooravond van Glasgow

In de aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow, die dit weekend officieel begint, regent het somber stemmend nieuws. Ja, we weten natuurlijk al lang dat een falend klimaatbeleid mondiaal grote problemen zal opleveren en dat Nederland daar niet van uitgezonderd is. Maar zo alarmerend als het KNMI in zijn nieuwe rapport voorspelt, hebben we het onheil nog nimmer op ons af zien komen. Het KNMI laat nu voor het eerst zien wat Nederland te wachten staat na het jaar 2100: Bij ongewijzigd klimaatbeleid is zelfs een zeespiegelstijging van 17 meter denkbaar. De conclusie dat dat weleens ‘het einde van het Koninkrijk der Nederlanden zou kunnen zijn’, zoals een KNMI-onderzoeker opmerkt, grijpt menigeen bij de keel. Tegen zo’n zeespiegelstijging is geen dijk bestand, is al snel het gevoelen.

Ook VN-topman Guterres liet van zich horen. Bij de presentatie van het laatste IPCC-klimaatrapport waarschuwde hij deze zomer de wereldgemeenschap dat ‘het code rood is voor de mensheid’. Dit keer laat hij zien dat zelfs de aangescherpte klimaatplannen van de VN-lidstaten schromelijk tekortschieten. De plannen zijn onvoldoende om de temperatuurstijging op aarde te temperen tot de hooguit 2 graden Celsius die eerder in Parijs (2015) door de regeringsleiders is afgesproken.

Afwezigheid Poetin en Xi is een slecht signaal

Somber stemmend is ook dat het klimaatbeleid steeds meer in geopolitiek vaarwater dreigt vast te lopen. China en Rusland zijn weliswaar aanwezig met delegaties in Glasgow, maar president Xi en president Poetin hebben al laten weten dat ze niet zullen afreizen naar Schotland. Hun aanwezigheid in Glasgow is zeer gewenst, wie haalt hen dus aan tafel? Hun afwezigheid is ronduit een slecht signaal. Gelukkig zijn er wel verstrekkende beloftes gedaan, bijvoorbeeld door China, om de export van kolencentrales stil te leggen – wat misschien wel het einde inluidt van het kolentijdperk.

Maar, let wel, klimaatbeleid is ook mensenwerk. De waarschuwende woorden van Guterres of van het KNMI zijn dus ook een aansporing om in Glasgow alles op alles te zetten. Wat dat betreft gaf het ambtenarenpensioenfonds ABP een helder signaal aan de financiële markten én aan het fossiele bedrijfs­leven. ABP trekt zijn beleggingen terug uit de fossiele industrie, daarmee aangevend dat die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Toegegeven, het ABP loopt daarin niet voorop en lag steeds meer onder vuur van de eigen deelnemers, bijvoorbeeld van de actiegroep ABP Fossielvrij – de nummer 1 in Trouws Duurzame 100. Maar per saldo is daar niks mis mee. De switch van ABP laat ook de kracht van de burger zien: die heeft meer macht dan vaak gedacht.