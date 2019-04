Alle reden voor steun van christenen aan Baudet

De verrassende overwinning van Baudet bij de Statenverkiezingen heeft veel losgemaakt in de samenleving en onder christenen. Hier en daar reageren vooraanstaande christenen met verbazing, zoals de theoloog des vaderlands Stefan Paas. Hij geeft aan dat christenen die op Baudet hebben gestemd en hem gesteund hebben verantwoording moeten afleggen over de zogenoemde ‘complottheorieën’ van Baudet, met name over het klimaat. Het klimaat boeit veel mensen niet en is niet de reden waarom christenen op Baudet stemmen.

De reden van de stem op Baudet is juist de aantrekkelijke cultuur-conservatieve boodschap over het behoud van de culturele identiteit van Nederland en het aanwakkeren van de nationale trots ten tijde van de culturele identiteitscrisis en van islamterrorisme. De boodschap van Baudet is buitengewoon aantrekkelijk voor een grote groep christenen die zich niet herkent in de politieke boodschap van de huidige confessionele en niet-confessionele politieke partijen. Baudet bedrijft heel duidelijk politiek met een culturele identiteit waarbij het christendom als onlosmakelijk aspect van de Nederlands cultuur centraal wordt gesteld. Hij komt niet alleen op voor het behoud van de christelijke cultuur van Nederland, maar hij pleit ook voor het actief overdragen van kennis van de culturele waarden van het christendom op scholen en andere instituties.

Baudet laat zijn positieve geluid over christelijke geschiedenis en traditie van Nederland dominant klinken. Hij stelt: “We hoeven de metafysische grondslagen van het christendom niet te aanvaarden om toch de opstandingsgedachte als leidend motief van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden”. In tegenstelling tot de andere niet-confessionele partijen die juist alles wat christelijke wortels heeft in wetgeving en samenleving als achterlijk beschouwen, ziet Baudet het christelijke culturele erfgoed als een groot goed en een kracht voor Nederland. Dat dient gepromoot en onderwezen te worden. Hij heeft geen last van oikofobie ten aanzien van het christendom, om in zijn eigen woorden te blijven.

Wat Baudet feitelijk doet, is zich beroepen op het verleden om het heden te begrijpen en de toekomst te bepalen. Deze boodschap is aantrekkelijk in een tijd van culturele identiteitscrisis en toenemende gevaren van buitenaf. Een boodschap die een beroep doet op de nationale identiteit geeft houvast in tijden van verwarring en vervreemding. Ook noemt hij zich cultuur-christen, een fenomeen dat wij tot voor kort in Nederland niet kenden. Zo maakt hij duidelijk dat het centraal stellen van het christendom niet alleen maar een politieke boodschap is, maar ook dat het voor hem persoonlijk relevant is.

Islamkritiek

Bovendien uit hij kritiek op de islam waarin veel christenen zich herkennen. Christenen horen dagelijks via de media en in hun eigen kerk wat hun medegelovigen in de islamitische landen allemaal moeten ondervinden. De vervolging gaat zelfs in Nederland door. Het gaat zelfs zo ver dat ex-moslims in Nederland niet vrij samen kunnen komen. Zij moeten wijken naar samenkomsten in schuilkerken.

Tevens is zijn islamkritiek milder dan die van Wilders, wat ervoor zorgt dat de christenen die Wilders’ stijl niet zint Baudet een redelijk alternatief vinden. Bovendien heeft hij een completer verhaal dan Wilders, met uitgewerkte ideeën over diverse onderwerpen zoals ideeën over het openbaar bestuur, onderwijs, cultuur en immigratie. Al met al hebben christenen alle reden om op Baudet te stemmen.