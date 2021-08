Alle reden om een vaccinatieplicht voor studenten in te voeren

Een vaccinatieplicht voor studenten is nodig voor de veiligheid en dankzij de ervaring met online colleges leidt het niet tot een ongewenste tweedeling, schrijft Gert Jan Geling, docent aan de Haagse Hogeschool.

De beslissing van het Kabinet om universiteiten, hbo’s en mbo’s weer open te stellen voor studenten heeft geleid tot blijdschap, maar ook tot zorgen (Trouw, 20 augustus). Blijdschap omdat studenten na anderhalf jaar eindelijk weer in groten getale naar college kunnen gaan en docenten eindelijk weer fysiek voor de groep kunnen staan. Maar ook zorgen, omdat het onduidelijk is wat de effecten zijn van grote groepen jongeren die de komende herfstmaanden in al dan niet slecht geventileerde collegezalen weer bij elkaar zitten.

Een vaccinatieplicht, in de vorm van een QR-code

Het is namelijk geen onrealistisch scenario dat we in de herfst met een vierde golf geconfronteerd zullen worden, en dat het hoger onderwijs hierbij weleens een cruciale rol zou kunnen gaan spelen. Dit gegeven zou voor het hoger onderwijseen rechtvaardiging kunnen zijn om zich streng op te stellen ten aanzien van studenten die de komende maanden naar college willen komen. Prima als je fysiek wilt komen, maar je moet dan wel gevaccineerd zijn. Een vaccinatieplicht, in de vorm van een QR-code, voor het hoger onderwijs dus.

Uiteraard is dit een gevoelig thema. Immers, onderwijs is niet zoiets als uitgaan, of reizen. Het is een mensenrecht dat niet zomaar ingeperkt mag worden. Mogen we dan in het onderwijs eigenlijk wel een tweedeling tussen wel- en niet-gevaccineerden creëren? De rechtvaardiging hiervoor ligt in het feit dat de vaccinatiegraad onder jongeren nog steeds relatief laag is. Ondanks dat zij al maanden hun prik kunnen halen ligt het percentage gevaccineerde 18- tot 25-jarigen nog maar rond de 50 procent. Dat is bij lange na niet genoeg om een veilige college-omgeving te creëren waar het virus in de herfst maar beperkt rond kan gaan.

Op zich is het logisch dat veel jongeren nog geen vaccinatie gehaald hebben. Zij worden immers nauwelijks ziek, en de nadelen van vaccins wegen dan ook nauwelijks op tegen de voordelen ervan.

Doordruppelen naar de ouders of grootouders

Als relatief jonge docent in het hoger onderwijs maak ik mij weinig zorgen over het feit dat ik de komende maanden weer voor grote groepen ongevaccineerde studenten zal staan. Maar ik kan me prima voorstellen dat dit voor mijn oudere collega’s anders ligt. En we weten ook dat grootschalige besmettingen onder jongeren vroeg of laat doordruppelen naar de ouders of grootouders, en dat de ziekenhuisopnames en ic-opnames dan uiteindelijk toch weer zullen stijgen.

Mogen we dan op basis hiervan morrelen aan het mensenrecht dat onderwijs heet, en vaccinaties verplicht stellen voor toegang tot de collegezaal? Wel als we een alternatief bieden voor degenen die zich niet willen of kunnen laten vaccineren.

Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnens denken aan het livestreamen van colleges, of het later online zetten van de opnames. Studenten die om wat voor reden dan ook niet gevaccineerd zijn, zullen dan op dezelfde manier onderwijs volgen als ze de afgelopen anderhalf jaar gedaan hebben. En studenten die zich wel laten vaccineren zullen hier de vruchten van plukken, doordat zij weer fysiek naar college mogen komen – waarmee we dan ook gelijk een prikkel creëren om de vaccinatiegraad in Nederland verder te verhogen.

Tweedeling

Creëren we hiermee een tweedeling? Ja, maar niet in die mate dat het onderscheid zo groot wordt dat er fundamentele rechten worden aangetast. Niet-gevaccineerde studenten kunnen nog steeds onderwijs blijven volgen, zoals ze dat eerder ook al deden.

Hoger onderwijsinstellingen dienen open te staan voor al hun studenten, maar tegelijkertijd dienen ze voor diezelfde studenten en hun medewerkers ook een veilige omgeving te vormen. Zonder een vaccinatieplicht zullen ze dat de komende maanden niet kunnen zijn. Dat gegeven kan de moeilijke beslissing om toch een dergelijke maatregel in te voeren uiteindelijk rechtvaardigen.

