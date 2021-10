Alle maatregelen zijn bespreekbaar, maar maak geen onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden

Corona is in toenemende mate een epidemie geworden van niet-gevaccineerde mensen, stelde minister Hugo de Jonge voor volksgezondheid begin deze week. Deze ‘epidemie’ zorgt ervoor dat de ziekenhuisopnames als gevolg van corona oplopen en planbare zorg weer moet worden uitgesteld. Het overgrote deel (80 procent) van de corona-opnames in het ziekenhuis en op de ic bestaat immers uit ongevaccineerden.

De snel stijgende cijfers vragen opnieuw om maatregelen. Het kabinet heeft een spoedadvies aan het OMT gevraagd. Volgens De Jonge moeten de maatregelen recht doen aan de analyse dat het probleem nu nog zit bij het aantal ongevaccineerden. Hij wil nieuwe maatregelen die er vooral voor zorgen dat meer ongevaccineerden zich laten inenten. 83 procent van de volwassen Nederlanders is gevaccineerd, 13 procent (nog) niet.

Lastiger om mee te doen in de maatschappij

Nu al is het voor ongevaccineerden een stuk lastiger om mee te doen in de maatschappij. Spontaan naar het café, een voetbalwedstrijd of de film gaan is er niet bij. Dan moet er op tijd een coronatest zijn gedaan, maar een deel van de ongevaccineerden wil zo’n test niet (meer) doen.

In andere landen zijn verdergaande maatregelen bedacht. Oostenrijk overweegt als eerste land een lockdown alleen voor ongevaccineerden, mochten de ziekenhuisopnames door corona te hoog worden. De Jonge lijkt ook in die richting te denken.

Het is een kant die we niet op moeten. In onze rechtsstaat beschermen we de rechten van minderheden. Ook van mensen die, om wat voor reden dan ook, zich niet willen laten inenten. Geen vaccinatiedwang, was altijd het parool, gewetensvrijheid is een groot goed in dit land. Hoe vrij kun je zijn in je keuze als er speciaal voor ongevaccineerden maatregelen komen die het moeilijk maken om te participeren in de samenleving?

Er is al genoeg polarisatie

Een dergelijke vorm van discriminatie zal niet alleen voor ongevaccineerden zwaar uitpakken, maar ook de maatschappij geen goed doen. Het vaccinatievraagstuk heeft al genoeg voor polarisatie gezorgd. De twee groepen bekijken elkaar met argwaan en onbegrip, de overheid wordt door sommigen zelfs inmiddels als een gevaarlijke tegenstander beschouwd.

Met een terugkeer naar algemene maatregelen beschermen we ons allemaal. Kies daarom eerder voor de terugkeer van de mondkapjesplicht in afgesloten ruimtes, blijf bij verkoudheid zoveel mogelijk thuiswerken, controleer de coronapas beter. Voer ook met elkaar op het werk, met vrienden en familie, volop de discussie over het nut van inenten. Alle opties liggen open, maar voorkom een onderscheid in groepen. Wel mag je van bewust niet-gevaccineerde mensen verwachten dat ze extra voorzorgsmaatregelen nemen om zichzelf en anderen te beschermen.