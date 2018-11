Alle demonstranten zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen

Althans dat is het algemene beeld dat de kwaliteitspers ons sinds zaterdag opdist. Maar ja, onze kwaliteitspers is dan ook faliekant tegen Zwarte Piet (ZP) en vóór diversiteit. Behalve dan als het om diversiteit van meningen gaat. Goed, de vijand – blank, superboer, beschonken, discriminerend, beledigend en gearresteerd – is nu eindelijk zichtbaar en de goe­gemeente kan zijn geluk niet op: “Zie je wel!”.

In de oorlog rond Zwarte Piet is het de waarheid die als eerste sneuvelt

Mij verbaast het wel dat dit rechts-radicale schorriemorrie van een hooligangilde pas na zeven jaar treiteren, jennen en provoceren door extreem-links, uit zijn kroegen en kantines is gestapt. Toen er door radicaal-links tegen het pausbezoek werd gedemonstreerd, 33 jaar geleden, duurde het maar een paar uur voordat de hooligans van FC Utrecht in de straten van de Domstad op jacht gingen.

Als jonge verslaggever met baard en lang haar moest ik toen rennen voor mijn leven. Als fervent aanhanger van de Kerstman ben ik de onpartijdigheid zelve. Ik vind ZP niet racistisch maar wel problematisch en gun hem de tijd om van gedaante te veranderen. Maar vanuit mijn neutrale VAR-hok, die videohulp, vol schermen, moet ik de gemaltraiteerde ZP-scheidsrechter een handje helpen. Waarom? Omdat het in deze oorlog de waarheid is die als eerste sneuvelt.