Alle aandacht gaat uit naar festivals, maar ook de zakelijke evenementen hebben perspectief nodig

De markt van congressen, beurzen en seminars is zeer belangrijk voor Nederland, maar de aandacht gaat alleen uit naar events als Pinkpop. Onbegrijpelijk dat Rutte en De Jonge deze zakelijke markt in de steek laten, vinden Erik-Jan Ginjaar, CEO van Postillion Hotels, en Riemer Rijpkema, directeur Eventplatform/CLC-VECTA.

De demissionaire bewinds­personen Rutte en De Jonge ­laten zich regelmatig uit over publieksevenementen in de entertainmentsfeer. Begrijpelijk, Nederland kijkt uit naar een tijd waarin festivals als Pinkpop weer zonder ­restricties mogen. Volstrekt onbegrijpelijk is echter het gebrek aan aandacht tijdens persconferenties voor zakelijke evenementen.

Evenementen met 750 mensen zijn tot 1 september toegestaan, maar op 13 augustus vindt een her­ijking plaats. Met deze volstrekte onduidelijkheid laat Den Haag een sector in de steek die voor economie en concurrentiepositie cruciaal is.

We organiseren jaarlijks honderdduizenden zakelijke evenementen en bijeenkomsten, die 130 miljoen deelnemers trekken. De zakelijke evenementenbranche biedt werk aan zo’n 136.000 mensen, genereert een directe omzet van 5,2 miljard euro en heeft een economische omvang van 9,1 miljard euro. Zakelijke evenementen zijn de belangrijkste trekker van 4,7 miljoen zakelijke reizigers, stimuleren innovatie en versterken de reputatie van Nederland als kennisland.

Nog los van hun economische en ­financiële waarde zijn fysieke evenementen als congressen, beurzen en seminars cruciaal voor het functioneren van veel ondernemingen. Daar ontmoeten ze collega’s, klanten, partners en mogelijke klanten op een persoonlijke en effectieve manier. Digitale ontmoetingen zijn daarvoor nooit een vervanging.

Een ernstige dip van zo’n twee jaar is zo goed als zeker

Een zakelijk evenement wordt doorgaans 24 tot 48 maanden vooruit ­gepland. Een ernstige dip van zo’n twee jaar is nu zo goed als zeker. De branche verwacht actieve steun van de overheid en heeft bij het ministerie van economische zaken een voorstel ingediend voor een gezamenlijk te ontwikkelen stimuleringsfonds voor de congresmarkt.

Op 13 augustus krijgen we wederom te horen of, hoe en in welke mate zakelijke evenementen zijn toegestaan. Althans, dat hopen we. In tijden van crisis zijn heldere communicatie en duidelijkheid cruciaal en dat is nu net wat er ontbreekt.

Hopelijk realiseert de premier zich dat het hier gaat om een sector die zich perfect heeft aangepast aan een nieuwe realiteit. Dat lieten ook de fieldlabs zien: de resultaten waren voor kabinet en OMT aanleiding voor versoepelingen. Het is de hoogste tijd dat Den Haag de branche – en de professionals die in staat zijn veilige en gecontroleerde bijeenkomsten te organiseren – het vertrouwen geven dat zij verdienen.

