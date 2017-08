Alcoholverbod voor minderjarigen maakt meer kapot dan je lief is

STAP? Ik word eigenlijk meteen al nerveus van zo’n afkorting die niet correspondeert met de onafgekorte naam, al moet ik toegeven dat als je ‘NIA’ hardop zegt, je als een balkende ezel klinkt. Maar goed, hoe komt de STAP (of zeg je hét STAP?) hierbij? Nou, er zijn dit jaar ‘tientallen’ jongeren in het ziekenhuis beland na overmatig alcoholgebruik op festivals.

Ik dacht dat dat ook precies de bedoeling was van festivalbezoek: jezelf totaal lam tanken, en daar eventueel nog een cocktail van xtc en paddo’s tegenaan knallen, zodat je midden in de nacht helemaal loco in de volgepiste sloot naast je tent belandt. En dan de volgende dag met je ongedouchte, takkebrakke harses naar de troostende livemuziek van je favoriete bandje luisteren. Het leven kan zo mooi zijn.

Het probleem is dat jongeren, door het algehele alcoholverbod voor onder de 18, geheel onvoorbereid naar festivals gaan. Ze hebben te weinig alcoholervaring, en dan gaat het dus mis.

Veilige omgeving

Toen ik een jaar of vijftien was, ging ik eens naar een verjaardag en liet mijn ouders weten dat ik waarschijnlijk wel voor twaalven thuis zou zijn. Ik had geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de half-Russische jarige een ijskast vol Moskovskaya had staan. Het ijskoude goedje liet zich prima wegtikken, en voor ik het wist lag ik ladderzat in het vooronder van een bootje waar de festiviteiten zich naartoe hadden verplaatst. Niemand had nog een mobiele telefoon (‘Hoe sms-ten jullie elkaar dan, opa?’) dus ik kon mijn ouders niet laten weten dat het, nou ja, ietsje later werd.

Op zeker moment moet ik aan wal geklommen zijn, want ik herinner me hoe ik tegen een boom aan heb staan braken, waarna ik verkwikt weer aan boord ging en mijn alcoholinname voortzette. Foute boel. Ergens rond zessen in de ochtend ben ik door vriendelijke ouders van een klasgenoot per auto thuis afgeleverd. Ze moesten me naar boven dragen. Mijn moeder plaatste een afwasteiltje naast mijn bed en mompelde iets in de trant van ‘Eigen schuld’. Er volgde een gepaste straf en dat was dat.

Moraal: ‘Na het braken / inname staken’. Het is belangrijk dat jongeren dit soort lessen in een veilige omgeving leren, zodat ze, wanneer ze eenmaal de grote boze wereld van de festivals betreden, goed weten hoe ze moeten drinken. Dat hele alcoholverbod voor minderjarigen maakt meer kapot dan je lief is. Afschaffen dus. En misschien kan de/het STAP zich dan voortaan richten op het geven van cursussen Drinken voor Kinderen.