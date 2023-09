Alcohol is ook een harddrug, maar Nederland faalt in het bestrijden ervan

De enorme maatschappelijke en gezondheidsschade door overmatig gebruik van verslavende middelen vraagt om effectief beleid van de overheid. Het is daarbij belangrijk gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten en oog te hebben voor de weerbarstigheid van het verslavingsprobleem. Verslaving is van alle tijden en culturen en ook bij optimaal beleid zullen er helaas slachtoffers vallen. Maar het Nederlandse beleid kan veel beter.

Vanuit een wetenschappelijk perspectief is het huidige beleid inconsistent. Legale verslavende middelen, alcohol, tabak maar ook suiker, worden grotendeels overgelaten aan de vrije markt waarbij beperkte marketing wordt toegestaan. Ook online gokken wordt overgelaten aan partijen met een winstoogmerk. De helft van de Nederlanders drinkt elke dag, een op de zeven van de volwassenen lijdt aan ernstig overgewicht, een op de vijf rookt en miljoenen mensen gokken. De gevolgen van het massale gebruik van deze middelen zijn nauwelijks te bevatten. Overgewicht, roken en alcohol veroorzaken veel sterfte en andere schade (in Nederland is naar schatting een derde van al het geweld alcoholgerelateerd).

Aan de andere kant zijn er de middelen waarvan de handel verboden is. De gezondheidsschade en gebruik van deze illegale drugs is lager dan die van de eerder genoemde legale middelen. In die zin lijkt het verbod enigszins effectief. Helaas zijn de bijeffecten van het verbod zeer ernstig. Keer op keer blijkt dat een verbod op drugs, of het nu gaat om alcohol, cannabis of cocaïne, leidt tot een vorm van criminaliteit die niet effectief te bestrijden is. De effecten zijn volop in het nieuws geweest; liquidaties van advocaten en journalisten, bedreigingen van burgemeesters, de aanzuigende werking van de drugshandel op kansarme jongeren en omkoping van ambtenaren en havenpersoneel. En dan stelt het Nederlandse drugsgeweld nog niks voor vergeleken met de terreur in Midden- en Zuid-Amerika waar de drugsmaffia onvoorstelbaar machtig is.

Als we kijken naar de forse maar grotendeels vergeefse inspanningen die Nederland pleegt ter bestrijding van de cocaïnehandel, dan vergeten we bijna waar het over ging. We willen niet dat mensen cocaïne gebruiken, in ieder geval niet overmatig. Nu is cocaïne terecht als harddrug gecategoriseerd maar dat zijn alcohol en tabak ook. Welke wetenschappelijke classificatie men ook neemt, cocaïne staat ongeveer op dezelfde hoogte als alcohol.

Al met al schiet het beleid door in uitersten. Legale drugs worden overgelaten aan partijen met een winstoogmerk die ondanks alle beperkingen miljarden aan marketing kunnen besteden. De overheid besteedt op haar beurt weer miljarden aan voorlichting en preventie en de consument krijgt dit allemaal over zich heen. In de praktijk heeft het gebruik het karakter van een epidemie. Het andere uiterste is het verbod. Maar steeds blijkt dat we het gebruik van illegale drugs niet kunnen uitbannen. De georganiseerde drugscriminaliteit grijpt steeds verder om zich heen.

Er is ruimte tussen deze uitersten. De gulden middenweg is strikte regulering. Het optimale model van regulering is uitgewerkt in verschillende wetenschappelijke studies. Essentieel is dat gebruik én handel gelegaliseerd worden, verkoop strikt gereguleerd wordt, marketing verboden wordt, en de (enorme) belastingopbrengst voor een veel groter deel aan preventie en behandeling van verslaving wordt besteed.

Gezien de recente internationale ontwikkelingen in onder andere Duitsland en de VS kan dit model per direct worden toegepast op cannabis door de inkoop van cannabis door coffeeshops te legaliseren. Ook voor andere drugs die wetenschappelijk meestal als softdrug geclassificeerd zijn, kan de gereguleerde verkoop op de agenda. Voor de regulering van drugs als cocaïne is meer internationale steun nodig. Voor nu kan Nederland zich (met andere landen zoals Colombia) uitspreken voor (internationale) legalisering, als stip op de horizon. Op termijn zal dit leiden tot veel minder criminaliteit, simpelweg omdat er veel en veel minder geld te verdienen is. De omzet van de illegale markt wordt geschat op honderden miljarden euro’s per jaar.

Tegelijkertijd moet de regulering van de legale drugs versneld worden. Als het gaat om alcohol moet het Noorse model overwogen worden, waarbij de accijnzen aanzienlijk hoger liggen en verkoop van drank met hogere promillages alleen in staatswinkels is toegestaan. De marketing op ongezond voedsel, alcohol en tabak moet veel verder beperkt worden. Gaandeweg moeten partijen met een winstoogmerk worden uitgebannen. Met strikte regulering van nu illegale en legale drugs kunnen we de gezondheidsschade en de schade die ontstaat door de georganiseerde drugscriminaliteit fors verminderen.

Han L.J. van der Maas, hoogleraar Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Online mede-ondertekenaars Reinout W. Wiers, hoogleraar psychologie, Universiteit van Amsterdam Wim van den Brink, arts-epidemioloog, Emeritus Hoogleraar Verslavingszorg, Amsterdam UMC Joost Smiers, emeritus hoogleraar politicologie, Hogeschool voorde Kunsten Utrecht Maartje E. J. Raijmakers, hoogleraar Psychologie en Onderwijswetenschappen, UvA, VU Jan C. van Ours, hoogleraar Toegepaste Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Michiel van Elk, Associate Professor, Psychology Research Institute, Leiden University Tom Blickman, Transnational Institute (TNI) Ruth J. van Holst, universitair hoofddocent (gedrags)verslavingen, Amsterdam UMC Jan van Amsterdam, Senior onderzoeker drugs, Amsterdam UMC Eric Jan Wagenmakers, hoogleraar Psychologie, Universiteit van Amsterdam Gjalt-Jorn Peters, Universitair Hoofddocent, Psychologie, Open Universiteit

