Alcohol is een drug. Stop met onderscheid maken.

Ronnie Flex en Lil’ Kleine zijn niet de enigen, die in hun raps drank en drugs in een adem noemen. Ook de Rijksoverheid maakt veel gebruik van deze slechte woordkeuze. In het wetboek onder de titel ‘Alcohol- en drugsbeleid’ wordt ook onderscheid gemaakt, met aparte secties ‘drank’ en ‘drugs’. Er wordt aangeraden om niet te rijden ‘onder invloed van drank en/of drugs’.

Wat de woordkeuze onhandig maakt, is de logica ervan. Je zou het kunnen vergelijken met opsommingen als ‘watermeloen en fruit’ of ‘Engeland en Europa’. Een drug is een verdovend middel, dat je mentale staat verandert. Als student weet ik als geen ander dat dit ook precies is wat alcohol met je doet.

Onder invloed van mijn omgeving dacht ik zelf altijd dat alcoholgebruik minder ingrijpend zou zijn dan dat van andere drugs

Volgens het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid Stap, heeft 76,2 procent van de bevolking ouder dan twaalf wel eens gedronken. Het is dus ook geen verrassing dat alcohol sociaal is geaccepteerd. Deze sociale acceptatie bestaat mede, omdat alcohol door de overheid wordt getolereerd.

Wiet, een andere bekende drug, is ook in zekere mate gelegaliseerd en sociaal geaccepteerd. Ik heb echter nog nooit gehoord over een alcohol-, cannabis- en drugsbeleid. Dus krijgt alcohol hier een andere plaats, omdat wij het ‘beter’ vinden?

Net crack Onder invloed van mijn omgeving dacht ik zelf altijd dat alcoholgebruik minder ingrijpend zou zijn dan dat van andere drugs. Het is echter belangrijk om te onderstrepen dat het stofje alcohol bij de categorie ‘hevige drugs’ als cocaïne, crack en zelfs heroïne hoort. Volgens verslavingsinstelling Jellinek scoort alcohol zeer hoog op het gebied van toxiciteit en sociale schade, voor zowel het individu als de bevolking. Zo leidt het tot zowel mentale als fysieke beschadiging, door aantasting van de lever en het zenuwstelsel. Het is dus eigenlijk volkomen idioot en verbloemend om een onderscheid te maken tussen alcohol en andere drugs. Er is juist meer aandacht nodig voor de consequenties van alcohol door de vele gebruikers. Laten we onze woordkeuze veranderen naar ‘drank en andere drugs’ of ‘alcohol en andere verdovende middelen’. Een kleine verandering kan al veel bijdragen in hoe wij tegen alcoholische consumpties aankijken.

