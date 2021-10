Alcohol: geef als ouder het voorbeeld

Jongeren vinden drinken heel normaal. Ouders kunnen veel meer werk maken van hun eigen voorbeeldgedrag als het om alcohol gaat, meent Jan Pieter Verweij, schrijver en publicist en directeur van stichting Chris en Voorkom.

Jongeren vinden alcohol drinken heel normaal. Meer dan de helft van de 12- tot 15-jarigen heeft weleens alcohol gedronken; een derde doet dit regelmatig. Dat blijkt uit onderzoek van stichting Chris en Voorkom onder meer dan tienduizend jongeren die deelnamen aan weerbaarheidstrainingen.

Een veelgehoord argument, ook bij ouderavonden in het kader van zulke trainingen, is dat jongeren nu eenmaal drinken als ze onder elkaar zijn. Maar uit bovengenoemd onderzoek komt juist naar voren dat bijna twee derde van de jongeren die alcohol drinken dat thuis doen.

Dat zou betekenen dat wetgeving zoals ‘geen alcohol onder de achttien’ en de naleving daarvan door winkels, horeca en sportclubs maar een deel van de oplossing is. Het aanpakken van sociale normen, en dus ook de normen van de ouders, is minstens zo belangrijk.

Opmerkelijk is dat in die thuissituatie maar een kwart van de ouders het drinken goedkeurt. Daartegenover staat dat maar tien procent het verbiedt (zonder resultaat). Daartussenin zitten ouders die het drinken afraden, er niet over praten of niet weten wat ze ermee moeten. Er is dus nog een wereld te winnen om ouders te mobiliseren, toe te rusten en ondersteunen.

Landelijke campagne

Maandag 2 november start de landelijke campagne ‘zien drinken, doet drinken’ gericht op ouders, sportcoaches en andere belangrijke rolmodellen voor jongeren. Ik hoop dat deze campagne leidt tot het lokale goede gesprek en lokale actie. Sommige gemeenten doen hun best jongeren op basis- en middelbare scholen en hun ouders te bereiken. Veel vaker wordt nog maar zeer beperkt werk gemaakt van preventieactiviteiten. En dat terwijl het effect groot is en de kosten relatief laag. In bijvoorbeeld Utrecht is Chris en Voorkom actief op tientallen scholen en bereiken we duizenden jongeren per jaar voor een prijs vergelijkbaar met één klinische opname in de jeugdverslavingszorg.

Laten ouders in de eerste plaats werk maken van hun eigen voorbeeldgedrag en sociale norm. Ga hierover met elkaar in gesprek. Organiseer er een avond over in de kerk of op de school van de kinderen. Doe iets.

In de tweede plaats wil ik iedereen oproepen om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 de politieke partijen in de eigen gemeente te bevragen op hun plannen voor alcoholpreventie. Jongeren hebben nog hun hele toekomst voor zich en zijn het waard om sterk gemaakt te worden.

