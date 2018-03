Ajax' Tunnel Club is een decadente vorm van clubliefde

Wie lid wordt van Ajax' Tunnel Club kan onder het genot van een drankje en een snack de spelers van dichtbij zien, terwijl ze bezig zijn met de voorbereiding voor de wedstrijd, de warming-up, het springen in de tunnel, het vriendschappelijke boksen, de toitoitoi-gebaartjes.

En wie wil nou niet heerlijk dicht bij Matthijs de Ligt, Onana en trainer Ten Hag zijn?

Het is een nieuwe stap in het Big Brother-gebeuren, in 1948 door George Orwell nog omineus geprofeteerd, maar zeventig jaar later in brede kringen gepraktiseerd. De vergoddelijking van de mens. Jij kunt door het glas de Ajax-spelers zien maar zij jou niet. De praktijk doet denken aan politieverhoren maar ook aan sommige porno-aciviteiten.

Alle zenuwtrekjes

Het is een merkwaardige tendens richting de openbaarheid van alles. Aan de ene kant worden we opgeroepen om volgende week tegen de sleepwet te stemmen die onze privacy schaadt, en winden we ons op over camera's die in sauna's gehangen worden en waarmee we handbalsters in hun nakie kunnen zien, anderzijds willen we overal van dichtbij getuige van zijn.

De Tunnel Club is een decadente vorm van clubliefde; fans die niks beters te doen hebben, gaan naar het veld om daar met de handen in de zakken de trainingen te bekijken, maar de kapitaalkrachtigen onder hen kunnen nu ook alle zenuwtrekjes zien, hoe de spieren er bij staan, wat er in de oogjes fonkelt.